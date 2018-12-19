新聞透視》擬推國幣「去蔣化」！請鬼拿藥單 促轉會應打掉重練

促轉會提出國幣改版、撤三軍儀隊等去威權化措施，引發議論。（本報系資料照片)

友善列印
中國時報
促轉會去蔣！　蔡英文：不是總統、促轉會說了算

促轉會既要改國幣，又要建加害者資料庫，充滿意識型態。蔡英文總統、民進黨主席參選人卓榮泰和數名綠委相繼表達疑慮，顯示民進黨體認到，請鬼拿藥單，再吃促轉會開的幾帖「毒藥」，只會讓支持度下滑。民進黨想止血，促轉會是到了該廢除重建時候，才能取得民意信任。

小英打臉 不是促轉會說了算
還在搞去蔣 綠委拚經濟才是正軌

今年5月底成立的促轉會，前副主委張天欽自比「東廠」，目標卻鎖定國民黨新北市長候選人侯友宜，被內部人踢爆，雖然張天欽和主委黃煌雄請辭止血，但「1124滅東廠」口號不脛而走，出現在各大選舉造勢場合，讓促轉會這個本來沒太多人關注的冷衙門，成為民進黨九合一大選敗選的主因之一。

但民進黨似未完全體悟，當藍委12月10日在立院杯葛促轉會預算時，蔡英文仍在臉書聲援說，「台灣的轉型正義，依然要繼續落實、扎根」；沒想到17日代理主委楊翠在立院卻開出台幣改版等幾帖新藥，遭各界痛罵，最終也只有蔡總統出面提點了，告誡「不是促轉會說了算」。

民進黨執政兩年來，提升人民權益承諾幾乎都跳票，勞工低薪依舊、房價仍高不可企、育兒成本依然高昂，同婚法案至今也提不出。錯誤政策導致經濟不景氣，觀光業者、農漁民、軍公教、勞工各界叫苦連天。

政府基本責任在讓人民過好日子，但2年來改革亂無章法。不是說台灣不需改革，為了長治久安，沒一個政府不需用心改革；但如果改革沒章法，不管民眾承受力，不在乎人民感受，那就是不知民間疾苦，把民眾當傻子。

更讓人詬病的是，像促轉會、黨產會如此國家公器，卻只拿公帑進行政治鬥爭。大選過後新民意出爐，促轉會做法只會讓民進黨支持度更低，連帶拖累2020的總統大選及立委選舉，再意識形態治國遲早被淘汰。

促轉會公信力蕩然無存，如今還提出殺氣騰騰藥方，絕難獲得社會信任。唯一改進之道，就是全面改組，甚至打掉重建。

(中國時報)

小英打臉 不是促轉會說了算
還在搞去蔣 綠委拚經濟才是正軌
小英打臉 不是促轉會說了算 還在搞去蔣 綠委拚經濟才是正軌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。