還在搞去蔣 綠委拚經濟才是正軌

2018年12月19日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

促轉會前天公布半年任務進度報告，再度拋出行文央行詢問硬幣改版、蔣公銅像退出國軍單位、中正紀念堂轉型先撤儀隊等議題，引起「去蔣化」爭議。但包括參選民進黨主席的行政院祕書長卓榮泰及多名綠委，昨口徑一致表示，當前拚經濟才是正軌，不認同促轉會在這個時機點再提「去蔣化」。

卓榮泰昨拜會民進黨新北市議會黨團時指出，今天出現的這些議題，他了解的是，促轉會內部有在研議，「但無論如何，都不應在這時讓社會產生如此質疑。」他提到政院日前曾發文各部會首長、談到明年新措施時說，凡跟人民負擔加重或程序變繁雜的，都要重新檢驗報院，讓政院知道才能執行。

綠委、準台南市長黃偉哲受訪指出，不管選舉還是公投結果，大家應好好思考，「萬事莫如拼經濟」，誰能好好拚經濟，讓百姓過上好日子，選票自然就會來，促轉會應要接地氣，對民意要正眼對待。

他說，我們尊重促轉會身為獨立機關的建議，但促轉會應該也會尊重其他機關業管範圍，不管國防部或中央銀行，都應要尊重人家。

民進黨立委許智傑表示，現在真是拚經濟讓人民有感較重要，促轉會要讓受害者恢復名聲，這部分腳步加快OK，至於去除威權象徵可慢點不要急。

他強調，人民最需要的是拼經濟，蔡總統現在要做的正是這件事，其他事不需這麼快，讓社會產生不一樣聲音只是徒然造成衝突。

民進黨團幹事長李俊俋說，國幣問題由央行主導，促轉會提改版並無急迫性，應看央行是否有定期做改版的事，由央行處理就好。

李俊俋強調，根據《促轉條例》規定，促轉會有四項任務，其中「平反司法不公」是第一要務，希望先將這事做好。至於中央紀念堂，由文化部主管，也不是促轉會業務，希望促轉會以「平反司法不公」為第一要務。

(中國時報)