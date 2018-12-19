滅東廠爭取民意 藍委2020提公投

國民黨立委費鴻泰（左）等委員18日舉行記者會，費鴻泰表示，擬在2020年總統大選時提公投案廢《促轉條例》。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

促轉會擬推國幣改版等想法，引發撻伐。國民黨團昨召開記者會，藍委費鴻泰直言，代理主委楊翠心裡充滿仇恨，「選擇性的正義，絕對不是正義」，若促轉會仍不全面改組，任由非法代理主委撕裂人民感情，不排除在2020年總統大選時提出「廢除促轉條例」的公投案。

費鴻泰表示，蔡總統應出面調解，怎可讓促轉會針對性地進行報仇？如今又安了個罪名要換鈔，一換就要花百億，「這是很大數字，可以幫多少年輕人創業？能幫助多少偏鄉小朋友？」

若蔡英文沒辦法要求、制止促轉會如此野蠻行為，他就會在2020選總統時，應發動公投廢除《促轉條例》。

至於公投案是否已在規畫運作？費鴻泰說，要看蔡英文及民進黨如何回應，「只要他們還在搞仇恨，我們就會很快來發動。」

費鴻泰指出，促轉條例一開始設計，是要透過溝通、了解，最後做到包容及原諒、促進社會和諧，但如今楊翠越來越走火入魔、心裡充滿仇恨，左打央行、右踢國防部，要央行改版新台幣，還要國防部撤除中正紀念堂儀隊，「不知促轉會腦袋在想什麼」。

費鴻泰說，選擇性正義絕對不是正義，楊翠口中的正義就是在報仇，除軍閥獨裁國家，全世界從沒聽過「我說你有罪，你就是有」，是否有罪應經司法判決，而非促轉會自己提出一份名單，指稱誰是加害者，如此凌駕司法權，充分說明他們腦袋中沒有正義、破壞權力分立精神。

費鴻泰進一步說，已與幾位委員商量，不忍看到國家人民被撕裂、政治體制混亂，不去搞經濟發展，每天搞鬥爭，因此2020不排除提出廢《促轉條例》公投。他呼籲蔡總統，國民黨不想搞分裂，只希望政府帶著人民衝經濟，「若仍選擇性鬥爭、搞分裂，會詔告各方有志一同的人，一同提出廢除促轉會的公投。」

(中國時報)

還在搞去蔣 綠委拚經濟才是正軌 廢《促轉條例》排入 周五院會恐…

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