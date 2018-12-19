廢《促轉條例》排入 周五院會恐衝突

2018年12月19日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

國民黨團昨針對促轉會提3訴求，主張促轉會全面改組後再推轉型正義；不得違法要求央行國幣改版；央行應遵循立院財委會決議，將成本效益、利弊分析先向委員會報告。

國民黨團昨召開記者會，曾銘宗指出，閣揆才稱「張天欽事件」重創蔡政府公信力，前主委黃煌雄也主張促轉會須全面改組，且目前代理主委楊翠不具代表性，是非法主委，居然還主張改版國幣等荒謬情事。他說，蔡政府應向地方政府看齊，拚經濟，不要再搞政治，「政治100分、經濟0分，選民一樣會唾棄」。

曾銘宗說，早在今年4月財委會就通過臨時提案，鑑於法定貨幣台幣改版牽涉甚廣且成本高，要求央行規畫前，須將成本效益、利弊分析向立院財委會提報告，呼籲央行確實遵守財委會決議。

藍委賴士葆說，韓國瑜選舉中大勝，可見大家要的是經濟，不要政治、鬥爭，但楊翠活在每天想鬥爭思路中，「請饒了台灣人民吧！」他說，台幣改版最少需300億，錢從哪來？若央行仍依促轉會編預算，將主張預算全刪光光。

另方面，賴士葆日前提案廢止《促轉條例》，國民黨團昨在程序委員會中提議增列報告事項；由於民進黨團在程委會不擋案成慣例，會中無人反對，《促轉條例》順利排入周五院會。不過因民進黨團表態反對，黨團幹事長李俊俋說「周五看著辦」，外界預料此案將被表決否決，周五朝野可能有一波衝突。

民進黨團書記長鄭運鵬說，過去在程序委員會利用多數進行實質審查惡習，民進黨團從這屆立院議事就沒遵循，所以也不會在程委會實質審查，只要消極條件通過就行；但通過沒任何意涵，民進黨團還是會反對藍委提案廢止《促轉條例》。

此外，「以核養綠」公投案過關，政院日前表示將遵守公投意旨，《電業法》第95條非核家園條款，昨也在程委會中通過，排入周五院會。

(中國時報)