張麗善拆地雷 解決產銷失衡

2018年12月19日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 周曉婷 ／雲林專訪 ／雲林專訪

高麗菜先前價格暴跌，雲林縣長當選人張麗善說，農產品產銷失衡沉痾如何有效解決，是她上任後要拆解的第一個「地雷」，她會向中央爭取「農產品平穩基金機制」，農產品一定要有樓地板價格，不能讓農民血本無歸。（本報資料照片）

雲林縣長當選人張麗善以4萬7000多票阻斷李進勇連任之路，農民票由綠轉藍是一大原因，農產品產銷失衡沉痾如何有效解決，是她上任後要拆解的第一個「地雷」。張麗善接受《旺旺中時媒體集團》專訪時表示，她會向中央爭取「農產品平穩基金機制」，農產品一定要有樓地板價格，不能讓農民血本無歸。

提出4大救農方案

今年高麗菜一上市就瀕臨破盤價，甫當選的張麗善沒閒著，本月1日邀請新北市長朱立倫採購400公噸高麗菜。雲林縣府祭出耕鋤政策，張麗善也表示，「樂見任何協助農民解決問題的作法」。

張麗善指出，政策很重要，農委會的政策是有問題的，她在立委任內就向中央提過4大「救農方案」，第一育苗總量管制、第二種植面積實際登記、第三輔導轉作、第四保障樓地板價格，目前的農委會沒有方針。

她說，未來若能透過政策制定最好，但起碼要有農產品平穩基金，以花生為例，農民每公斤若賣不到25元就補助差額，賣25元以上的不補助，至少要有這樣的機制。

張麗善指出，這兩年來累積那麼強的民怨，是因為政府只想當贏家，受進口損害基金每年都有100億元預算，但一毛都沒有用，今年蒜頭是因為受到進口太多的衝擊，政府有關稅收入，卻不拿出來救濟農民。

農產品設樓地板價

近來陸續有青農疾呼農產品要有樓地板價，張麗善很認同，她說，「樓地板價格」就是農糧署核定的成本價，不是隨便人說了算，前一陣子高麗菜價格跌到每公斤只剩3、4元，她拜託朱立倫一定要以1公斤10元買，「這就是我們要保持的樓地板」，農民運菜到台北還要紙箱費及運費，不能讓農民血本無歸。

「我還要再做契作，要去找訂單，尤其是量身訂做企業要的東西，農民就可以安心的種。」張麗善指出，農民每一季都在種，不賤價傷農是她的努力目標，契作是一個比較穩定的市場，能找多少訂單，她盡量努力。

張麗善認為，未來雲林縣一定要落實種植登記制度，只有登記者才有保障，由雲林帶頭做起，縣府會建構一個大數據系統管控種植數量，雲林的大宗作物蒜頭、花生至少可以掌握得到產銷趨勢。

(中國時報)