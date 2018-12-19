政治啟蒙早 不認張家是包袱

2018年12月19日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 周曉婷 ／雲林專訪 ／雲林專訪

張麗善參選雲林縣長3次（2009年於選前68天退選），外界始終以「張家班」視之，胞兄張榮味7月間突然入獄服刑，張麗善單打獨鬥贏了選舉，是否意味張家包袱消褪？張麗善強調，28年前胞兄張榮味選議員時，她就已是5人小組之一，她的努力被看見，「不要覺得張家是包袱，張家是一個有情有義的家族」。

張麗善說，哥哥張榮味初從政時，她就已是5人小組之一，同時也是服務處燒開水、掃地、聽電話、倒垃圾的小妹，因一直在幕後不為人知，以致她的參政被認為是接棒。

她表示，自己從小是朗讀、演講的常勝軍，個性也外向，口才比哥哥好，1990年的縣議員選舉原本鎖定她參選，登記最後一天她去當同學的伴娘，哥哥找不到她，他硬著頭皮去登記，「那時我是家族裡唯一和哥哥一起參與政治的人」。

張麗善說，後來哥哥又希望她選國代，她考慮他已當上議長而放棄，後來又有很多次選舉家族都考慮到她，直到2003年她才參選立委，但那次勝選毫無喜悅，因競選期間哥哥被捕入獄，2018年她選縣長又重演同樣悲劇。

張麗善認為此次勝選因素很多，除了討厭民進黨氛圍發酵，20多年來她幾乎是哥哥的分身，獲得鄉親的認同， 這次她也記取4年前敗選的教訓，她既是候選人也扮演總幹事角色，危機處理上也比較積極。

「你說張家是包袱嗎？張家不是包袱，張家是一個有情有義的家族，如果不是建立在情感上，怎麼會有這麼多的支持者？」張麗善堅定地說，不要把張家認為是包袱，「如果沒有張榮味的引導，我們對政治也沒有興趣。」

民進黨執政雲林13年，政治光譜綠大於藍，張麗善當選縣長，民進黨解讀張家命脈獲得延續，外界傳言立委蘇治芬將再起對抗張家。對此，張麗善表示，「不會啦，她也當過縣長、立委了，從政這麼久了，她也應該要扶植晚輩，應該站在一個教母的立場去培養，她的格局才會高，不一定要身先士卒去做這些。」

(中國時報)