暖身20多年 等待呼嘯奔馳

友善列印
中國時報

張麗善戴著整齊的髮妝來到服務處，穿的還是選舉戰鬥服─淺藍上衣、牛仔褲、球鞋，事前提供的專訪題綱，她似乎還沒看過，歷經選戰洗禮，對她已沒有回答不了的問題，等待就職的她像一輛發動許久的重型機車，迫不及待要呼嘯奔馳。

對於張家是不是包袱的提問，張麗善並不直接回答，她娓娓道來自己早就是5人小組成員之一，是家族最早陪伴哥哥從政的人，只是外界不知；她也侃侃而談早年家裡從事禮儀社行業，她從小耳濡目染人生最後一程的服務。

「英雄不怕出身低」是她對自己的註解，沒說出口的是她已暖身20多年，多次陰錯陽差而一直居於幕後未登場，她不是某人的替身，她就是張麗善。

語氣帶著三分豪邁、三分堅韌的張麗善，並不掩飾自己也帶有三分的婆媽性格，她三不五時舉例自家兒女面臨的難題，隱喻她擔任縣長要做的就像她身為人母為了孩子好，要考量的事情很多。

但溫暖的「張媽媽」一聊起選戰時與對手的攻防，彷彿激戰狀態上身，像對著沙包練習的女拳擊手，每一擊都想著要KO。這一點與胞兄張榮味相當不同，味董過了就算了，不太愛講恩怨。

才勝選不久，外界已聯想到林內焚化爐何去何從，啟不啟用是否又是另一場4年的延長賽？這一題張麗善思考了幾秒，欲言又止，她回答得謹慎「以民意為依歸」，把垃圾處理問題與焚化爐疑難脫鉤處理，留下一個迴旋空間。

(中國時報)

政治啟蒙早 不認張家是包袱 林內焚化爐 以民意為依歸

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