林內焚化爐 以民意為依歸

針對林內焚化爐爭議，雲林縣長當選人張麗善表示，「以民意為依歸 」。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／雲林專訪

若菜價是雲林縣的選舉「地雷」，林內焚化爐可謂「炸彈」，焚化爐議題在雲林縣不僅是垃圾問題，更是敏感政治議題，張麗善當選縣長後，不少人好奇林內焚化爐會不會敗部復活？張麗善保守回答：「以民意為依歸」。

林內焚化爐的糾葛剪不斷理還亂，誰都沒料到歷經4任縣長沒有定論，從張榮味、蘇治芬、李進勇，輪到張麗善頭痛，更戲劇性的是張榮味任內興建的焚化爐命運，將由胞妹張麗善定奪。

張麗善接受專訪時對林內焚化爐問題欲言又止，她表示，「它已延宕10幾年，我還不了解裡面的狀況是怎樣，我只知道他們（指達榮公司）一直有編列預算在維護。」

張麗善說，最近很多人逼問焚化爐會不會啟用？她沒有說一定要或一定不要，那都只是選項之一，會以民意為依歸，和民眾溝通達成共識才能去做，「會激起太多民怨的事情我也不想做」。

李進勇就任4年數度發生垃圾危機，啟用林內焚化爐一度被列為選項，但該焚化爐環評遭高等行政法院判決無效，若要啟用必須重啟環評。張麗善認為，林內淨水廠的設置比焚化爐還晚，照理講林內焚化爐若環評有問題，不可能獲核定動工。

張麗善表示，湖山水庫足夠供應每日雲林縣26萬公噸民生用水，屆時林內淨水廠若不再必要，是不是集集攔河堰也可把供應林內淨水廠的溪水放回濁水溪，「這也是假設而已」。

張麗善強調，焚化爐的現況是她最迫切要了解的，是不是連用都不能用？也不排除轉型成為博物館或環境教育場域。

(中國時報)

暖身20多年 等待呼嘯奔馳 女縣市長聯盟 推崇盧秀燕當大姐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。