林內焚化爐 以民意為依歸

2018年12月19日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 周曉婷 ／雲林專訪 ／雲林專訪

若菜價是雲林縣的選舉「地雷」，林內焚化爐可謂「炸彈」，焚化爐議題在雲林縣不僅是垃圾問題，更是敏感政治議題，張麗善當選縣長後，不少人好奇林內焚化爐會不會敗部復活？張麗善保守回答：「以民意為依歸」。

林內焚化爐的糾葛剪不斷理還亂，誰都沒料到歷經4任縣長沒有定論，從張榮味、蘇治芬、李進勇，輪到張麗善頭痛，更戲劇性的是張榮味任內興建的焚化爐命運，將由胞妹張麗善定奪。

張麗善接受專訪時對林內焚化爐問題欲言又止，她表示，「它已延宕10幾年，我還不了解裡面的狀況是怎樣，我只知道他們（指達榮公司）一直有編列預算在維護。」

張麗善說，最近很多人逼問焚化爐會不會啟用？她沒有說一定要或一定不要，那都只是選項之一，會以民意為依歸，和民眾溝通達成共識才能去做，「會激起太多民怨的事情我也不想做」。

李進勇就任4年數度發生垃圾危機，啟用林內焚化爐一度被列為選項，但該焚化爐環評遭高等行政法院判決無效，若要啟用必須重啟環評。張麗善認為，林內淨水廠的設置比焚化爐還晚，照理講林內焚化爐若環評有問題，不可能獲核定動工。

張麗善表示，湖山水庫足夠供應每日雲林縣26萬公噸民生用水，屆時林內淨水廠若不再必要，是不是集集攔河堰也可把供應林內淨水廠的溪水放回濁水溪，「這也是假設而已」。

張麗善強調，焚化爐的現況是她最迫切要了解的，是不是連用都不能用？也不排除轉型成為博物館或環境教育場域。

(中國時報)