女縣市長聯盟 推崇盧秀燕當大姐頭

2018年12月19日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 周曉婷 ／雲林專訪 ／雲林專訪

國民黨提名7位女縣市長候選人，在這次縣市長選舉全壘打，學者建議7位可組成女力聯盟，凝聚力量落實民間的期待。張麗善說，盧秀燕是大家尊重的大姐，大姐怎麼帶都好，眼下最快的是雲林、彰化縣府應會有許多合作機會，她曾與彰化縣長當選人王惠美提過濁水溪揚塵兩岸共治的構想。

張麗善說，胡志強還擔任台中市長時，她就曾邀盧秀燕對胡提議每天下午4點發一班到古坑華山喝咖啡的班車，鼓勵市府員工下班到雲林山上喝下午茶、賞夜景，她會再跟盧秀燕提議。

她表示，7個女縣市首長中，盧秀燕是六都首長，也是大家尊重的大姐，大姐怎麼帶都好，不過如需她代勞，她也當仁不讓。

會不會擔心外界以女性刻板印象檢驗？張麗善表示，女性的優勢是溫柔的、關懷的、貼心的、傾聽的，對社會福利政策會更關注，「如果有人認為不要太強悍對待女性，我會感激」，但女性也沒那麼柔弱，女人特質之一是積極達到目標。

她舉例，「我是護理師出身，醫院的3分鐘就是生離死別的關鍵，很多事情是拖不得的，我個性也比較急，會希望事情有明確的處理；我喜歡解決問題，我的堅持也常能夠得到好的結果。」

她也坦言，從女性民意代表轉換為女性首長，她還在調整修正，因為以前只有建議權，講了不用負責任，現在在公務部門會有千萬條的法令約束，還有行政程序的作業要進行，可能沒有辦法一步到位，往好處想是比起以前一定會更有力量、更快解決。

張麗善表示，彰化縣、雲林縣分別為位於濁水溪兩岸，她早先就跟王惠美提及過濁水溪兩岸揚塵共治的構想；雲林縣的垃圾問題亟待友善縣市幫忙，鄰近的溪州焚化爐能否就近協助？跨越兩縣的西螺大橋曾是遠東第一大橋，未來如何使它風華再現？上任後可以積極互動商討。

(中國時報)