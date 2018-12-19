指定休假醫接生 得付出勤費

林口長庚婦產科今天起，開始收指定醫師接生費。圖為孕婦進行產檢。（本報資料照片）

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中國時報
林周義、／台北報導

林口長庚醫院婦產科「非值班時間醫師出勤費」今上路，婦產科醫師若在休假時接生，可依不同時段收取3000元、6000元指定醫師費，創下國內醫學中心先例，但也引發外界質疑，認為產婦的「安心」不該建立在額外費用上。林口長庚強調，盼藉此規定鼓勵產婦讓值班醫師接生，醫師能正常休假，至今尚未有產婦指定醫師接生。

讓醫師休假 避免過勞

長庚醫院日前公告，林口院區非值班婦產科醫師，若在平日小夜班、周六中午12點至凌晨12點、周日或假日上午8點至凌晨12點出勤接生，可收取3000元的出勤費；若非值班醫師在大夜班接生，不論平日或假日，都可收取6000元的出勤費。

「有些產婦需要熟悉的醫師接生，才能安心。」林口長庚醫院副院長黃璟隆說，考量產婦需求，已向桃園衛生局提出出勤費的申請。若醫師在休假時出勤，可能會沒辦法輪休，進而影響工作、教學表現，因此才讓他們酌收出勤費。

付費尋安心 孕婦不滿

不過，此舉卻讓生產的負擔加重了，孕婦鄭女士表示，從產檢開始就找信任的醫師幫忙，若最重要的一刻改由值班醫師處理，很難放心，等於逼產婦一定要付這筆費用，她氣憤地說「政府既然要解決少子化問題，就不該再額外增加懷孕的經濟負擔！」

對於林口長庚婦產科開始收指定醫師費，新光醫院及台安醫院均表示，未來有跟進的打算。

新光、台安醫院 擬跟進

新光醫院副院長洪子仁表示，初步也將以婦產科試行推辦，夜班醫院都有排定醫師接生，民眾若要再指定醫師，應要有「使用者付費」的思維。台安醫院則指出，因衛福部去年10月已同意醫院在向地方衛生局申請後，即可收取指定醫師費，所以未來會有跟進的打算。

北醫、北榮、馬偕及國泰則均表示，目前沒有跟進的想法。

醫療改革基金會發言人朱顯光表示，若讓醫師在非醫療需要時，例如配合良辰吉時出勤接生，醫院應拒絕，以免「有錢就能讓休假醫師上班、過勞」，另擔憂巧立名目的收費，可能讓紅包文化死灰復燃，醫院應要有更細緻的討論，如輪值團隊是否經驗足夠、瞭不瞭解產婦需求等配套，而不是只有多收費而已。

(中國時報)

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