夜間生產指定醫師 應納入健保

2018年12月19日 04:10 中國時報 魏怡嘉

因應少子化，政府育兒津貼動輒一年百億以上預算，對孕婦的友善生產保障卻是忽略，爭議多年的夜間生產納入健保夜間接生加乘給付卻遲遲未通過，而且依現在的生育率，多數女性不超過2胎，預算支出實有限，健保大可不必將負擔丟給民眾。

產婦懷胎十月，深怕有所閃失，若在產檯上看到自己的醫師來接生了，心就定了一半，與為了看名醫或是由名醫執開刀的「指定要求」不完全相同，在大、小夜生產，任誰也不願意，只是自然產或是特殊情況的剖腹急刀說來就來，誰也無法控制在醫師上班的白天，卻因為產程落在大夜或小夜，就要另外付指定費，對產婦有其不盡公平之處。

任何生產對於婦產科醫師來說，都是件緊急的事，下班了，夜間還要到醫院的確辛苦，醫師的辛勞需要相對的回饋各方都有共識，問題是這筆錢要由誰出？

民團認為應由健保支應，但一直未獲醫界的支持，強調健保不應包山、包海，且會有排擠效應，再者，醫院已安排了值班醫師，產婦要求自己的產檢醫師來接生，是額外的要求，應以使用者付費，由產婦自行負擔，健保署則擔心，此例一開，接下來外科等科別將比照，會沒完沒了。

遺憾的是，大家都站在自己的立場言之成理，未站在產婦的角色設想。只是現在政府如此重視少子化，保障孕婦的友善生產環境不也是鼓勵生育的一環，目前台灣一年新生寶寶數為18～20萬，且不會都剛好在大夜、小夜生，其所需指定醫師費加總不過數億元，這筆錢與每年發放上百億的育兒津貼相較有如小兒科。

為提高護理人員的待遇，健保連續數年每年編20億元專款，如今孕婦生產夜間想要自己的產檢醫師接生，卻要自付指定醫師費，怎麼看都不合情理，端看政府是否願意以政策引導而已。

(中國時報)