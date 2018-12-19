兩岸關係若搞好 防疫豬事大吉

為防堵非洲豬瘟侵台，目前除了提高違規罰金外，也都有請航空公司加強在飛機上進行宣導，在桃園機場從下飛機到入境，沿途都有各式防疫告示牌。（陳麒全攝）

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中國時報
／台北報導
自大陸返台旅客違規攜帶15片豬肉乾和火腿腸，各被罰了新台幣20萬元罰鍰。（防檢局提供）
未經申報檢疫不得攜入動物產品一覽表

非洲豬瘟來勢洶洶，總統府、行政院及農委會等相關單位都將矛頭指向大陸，歸究責任，但這也凸顯因兩岸關係不佳，相關資訊交流不足，導致政府只能採取查緝的消極方式，防止疫情入台，效果恐將有限，學者認為，兩岸關係若搞好，才能有效防疫。

非洲豬瘟病毒屬於DNA病毒，環境耐受性極強，在PH酸鹼值3至13之間皆可存活，可在冷藏肉存活100天，冷凍存活1000天，豬舍存活1個月，豬糞也能存活11天，對於豬隻致死率則達100％。雖然非洲豬瘟不影響人的健康，但因目前沒有疫苗可用，其病毒又可透過豬隻分泌排泄物、廚餘、壁蝨及人員、車輛傳播，對豬隻威脅極大。

1997年台灣曾爆發口蹄疫疫情，當時撲殺400萬頭、約占全台三成的豬隻，造成1700億元的損失，並使台灣成為口蹄疫區，國內豬肉產品無法外銷，台灣花了21年時間，直到今年7月順利拔針，明年才有機會成為非疫區。

近日國內防疫強度升級再升級，正是因為此疫病對豬隻致死率100％，而且沒有疫苗可醫，且病毒存活率極強，一旦傳入台灣，可能造成國內540萬頭豬隻的生態浩劫，不僅養豬產業受影響，包括周邊的飼料、動物用藥、疫苗等上中下游產業鏈，損失估計可達2000億元以上，產業復原則遙遙無期。

非洲豬瘟疫情對台影響大，台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，非洲豬瘟涉及國際動物防治專業，大陸豬瘟案例是台灣防疫的重要資訊；台大獸醫專業學院教授周晉澄也說，台灣對於大陸非洲豬瘟的相關疫情資訊相當闕如，影響防疫相關策略判斷與策略擬定，兩岸應該加強相關資訊的流通，共同防疫。

(中國時報)

夜間生產指定醫師 應納入健保 所有肉製品 未經檢疫不得入境

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