適度使用酮酸胺基酸 有助延緩洗腎

淡水馬偕醫院血液透析室主任林承叡。（林承叡提供）

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中國時報
／台北報導

保護腎臟、延緩洗腎，低蛋白飲食就夠了嗎？淡水馬偕醫院血液透析室主任林承叡表示，慢性腎臟病患者想要延緩步入洗腎的階段，應採全面性策略，包括良好的飲食控制、穩定控制三高、不迷信偏方、不亂吃來路不明的藥物和不必要的藥物，以及規律運動等，任何一個環節沒落實，都可能導致腎臟惡化，加速洗腎人生的到來。

林承叡指出，特別是飲食部分，需限制蛋白質的攝取量。慢性腎臟病依病程可分成5期，一般建議第3期以後的患者採取「低蛋白飲食」或「極低蛋白飲食」，患者除要聽從營養師指導，正確攝取蛋白質外，適度搭配使用酮酸胺基酸，更有助延緩洗腎。

林承叡門診中一名50多歲男性患者，腎功能2年前衰退到第5期，但在低蛋白飲食控制搭配酮酸胺基酸治療下，腎功能迄今維持穩定，成功延緩洗腎。

酮酸胺基酸適用於第3B期至5期慢性腎臟病患者，其功能就像資源回收車，可以把腎臟代謝不了的含氮廢物轉化為營養物質，一來免因蛋白質攝取不足而導致的營養失調情況，二來也可以減少腎臟的負擔，有效延緩腎病惡化。

值得注意的是，臨床發現許多慢性腎臟病患者到後期才被確診，錯失黃金治療的時機。林承叡提醒，泡泡尿、水腫、高血壓、貧血和疲倦等5大症狀，都是慢性腎臟病的早期警訊，民眾不宜輕忽。

另外，本身患有糖尿病或家人罹患慢性腎臟病，都是高風險族群，應養成定期做健康檢查的習慣。生活上遵守「三多、三少、四不、一沒有」，也就是「多纖維、多蔬菜、多喝水」，「少鹽、少油、少糖」，「不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥」及「沒有鮪魚肚」以達到保腎的目的。

(中國時報)

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