大遠百 6度蟬聯高雄地王

高雄大遠百穩居地王寶座，每坪站上188萬元。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市府地政局18日公布2019年公告土地現值，衡量各項影響因素與市場動向後，擬定全市總漲幅為0.33％。其中，大遠百連續6年蟬聯「地王」寶座，每坪站上188萬元；「地后」則為漢神巨蛋商圈的博愛二路一帶，每坪約145萬元，兩者地價皆維持去年水準。

房市交易數較去年減2.28％

地政局長黃進雄指出，房地產市場自2014年開始自高點反轉，今年處於盤整階段，市場買氣較為保守，交易量經去年短暫回溫後，今年截至10月底止，買賣案件數為3萬2575件，較去年同期微幅減少約2.28％。

市場較關注的價格方面，他認為，南部不動產價格較北部地區為低，且剛性需求仍在，建商購地需求亦屬強勁，土地價格並未明顯下跌，屬持平發展情形。

77期鄰快速路調漲112.5％

高雄計有1萬1090筆土地區段，公告現值調漲區段有1230個、調降區段135個。值得注意的是，地政局為反映重大建設完工影響，針對鐵路地下化沿線地區、衛武營國家藝術文化中心附近地區及亞洲新灣區附近地區，略微調漲其公告土地現值。

地政局為反映開發成果，達到漲價歸公目的，於新開發完成重劃區如第77期、第79期、第80期、第83期、第84期及第89期重劃區等，適度調整其土地公告現值。其中，77期緊鄰88快速道路，為重劃區中漲幅之最，達112.5％，漲後現值每坪約11萬元。

其餘地區除部分反映都市計畫分區或非都市土地使用編定變更有所漲跌外，大部分均無調整。統計全市公告土地現值持平區段數占總區段數87.69％，各行政區調幅自-0.66％至0.68％，皆屬持平調整。

地后仍是漢神巨蛋商圈

「地王」寶座一如所料，仍由南高雄的大遠百奪下，「地后」則是北高雄的漢神巨蛋附近博愛二路一帶；全市最低地價區段則為與台東縣、花蓮縣、南投縣接界的國有林班地，每平方公尺公告土地現值僅41元。

(中國時報)

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