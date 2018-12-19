百貨典範 SOGO獲企業環保獎

2018年12月19日 04:10 中國時報 郭家崴 ／台北報導 ／台北報導

遠東SOGO百貨近年來力行環保工作、並發揮百貨零售業的平台特性，結合員工、供應商、顧客與社區推行環保觀念與宣導教育，甫獲行政院環保署《企業環保獎》殊榮，是該獎項27屆來唯一獲獎的百貨業者，SOGO董事長黃晴雯因此受邀至總統府接受表揚；再加上SOGO近日也獲環保署《低碳產品獎勵》優等獎，可謂雙喜臨門。

黃晴雯表示，SOGO推動綠色消費、綠色商品與相關服務不遺餘力，結合軟、硬體資源，串連顧客、員工與供應商等利害關係人，成為「綠色百貨」的典範。

除了完成碳足跡與水足跡盤查，取得環保署「百貨零售服務」第一張碳標籤、減碳標籤外，各店皆採用環境自動控制系統，由系統管理燈光照明、插座電源、空調系統啟閉控制，並監視、管理賣場溫度及冰水主機效率，嚴密監控賣場環境溫度。

同時，力行減廢與資源回收，3年內共回收近50萬個空瓶，平均每年回收約1萬顆廢電池；並連續3年與社福團體合作舉辦二手衣回收活動，讓近80公噸衣物再次被運用。今年還與GIVE543贈物網合作「愛箱送」活動，鼓勵顧客捐出家中閒置不用的物品，行善之際也啟動循環經濟。

此外，SOGO積極推廣綠色行銷並推動行政無紙化，其中「外籍旅客退稅作業優化流程」系統可節省近15萬張A4紙；1年發出電子禮券換成紙本禮券可堆出8座SOGO忠孝館，省下紙張約可拯救100棵12公尺高的樹木，另攜手供應商推動「禁用一次性及美耐皿餐具」與無痕飲食運動。

黃晴雯表示，百貨零售業雖不像製造業，能透過製程設計節省大量的水和電，但仍努力在通路平台角色上，尋找任何對環境友善的可能性，未來將持續發揮百貨業龍頭的影響力，讓社會大眾對環境永續議題更加關注。

(中國時報)