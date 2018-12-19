林雅琦賣彩券 賺得精采人生

2018年12月19日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

林雅琦小時候患有腦膜炎，因右手、右腳行動不便，擔心別人異樣眼光，讓她不論求學或工作，都害怕與人群正面接觸；10年前在父母鼓勵下，林雅琦開始經營彩券工作，由於客人多是苗栗社區住戶或鄰近上班族，相互間經常噓寒問暖、主動關懷，讓她卸下多年來的心防，在個性逐漸轉變下，不僅擁抱人群，更結交了許多好朋友。

林雅琦剛接觸彩券業時，很多經營細節都不懂，還好一路有很多貴人幫忙；林雅琦透露，除了父母全力支援外，台彩業代也教她很多撇步，例如，店面燈光明亮、整潔，以及熱情招呼客人的技巧，尤其她行動不便，業代特別囑咐她保護自身安全的方法，而從事彩券工作比較久的同行，也樂於分享經營心得。

林雅琦透露，經營台彩10年下來，不論在工作、經濟以及生活上，終於有出頭天的感覺，今年過年期間店內賣的2000元面額刮刮樂，熟客刮中100萬元大獎後，大幅帶動店內客人的回客率，她慶幸自己辛苦沒有白費，也直呼拜了鄰近縣市的財神廟後，神明真的很靈驗。

因為肢體障礙的關係，林雅琦學校畢業後，在大台北區找工作，因為擔心別人的異樣眼光，選擇了躲在人群後面、只需出聲的電信業客服人員，過程中，她學會了與客人間應注意的禮貌，更重要是進對應退的拿捏，對後來她從事彩券工作相當有幫助。

近來寒流陸續報到，林雅琦不僅與客人噓寒問暖，客人也會主動關心她衣服穿得夠不夠，大家都像家人、朋友般，相互給予溫暖；她很感謝台彩這份工作機會，讓她可以從幕後走到幕前，結交很多朋友，不再怨天尤人，以樂觀的態度面對人生。

林雅琦也同時感謝父母支持，她結婚後，從台北娘家搬到苗栗夫家，原本擔心一個人無法處理店面事務，沒想到已退休父母親一句「抽中籤、我們會幫妳」，父母真的願意從台北搬到苗栗，相互輪班顧店、讓店家營運更穩定。

(中國時報)