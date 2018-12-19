許舒博拚扶正 下月招商拚經濟

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中國時報
／台北報導

現為商總副理事長、台灣人壽副董許舒博昨宣布，將角逐下屆中華民國全國商業總會（簡稱商總）理事長職務；許舒博透露，商總明年1月26日號召300多家企業老闆（商總會員），與屏東縣、高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣等五縣市首長，舉行面對面的投資招商說明會，許舒博站上第一線招商拚經濟，頗有替2020年的3月商總改選鋪路的意味。

許舒博是在出席人壽保險文教基金會「偏鄉清寒學子耶誕圓夢計畫」活動時，作了上述宣示。他並強調，若未來如願當選，將「義無反顧、發揮專長」。商總共有141個工會，700多個會員代表，各行各業分散在全台，會員涵蓋140萬個店家、700萬就業人口，占國家整體GDP達65％。

許舒博透露，下月商總舉辦的大型投資招商活動，仍由現任商總理事長賴正鎰、名譽理事長王金平擔任共同召集人，預計下周商總理監事會提案通過，南部五縣市首長中，包括準高雄市長韓國瑜、準台南市長黃偉哲等人都口頭答應親自參加，目前選定於高雄蓮潭國際會館舉辦，將有300多名企業老闆參加此次招商說明會，共同拚經濟。

至於外界關心，許舒博是否競選明年8月壽險公會理事長？他透露，答案要等明年2、3月才會明朗化；許舒博爆料指出，他沒表態是否參選，但財團法人保險犯罪防制中心董事長邵之雋用骯髒手法施壓，要他別選壽險公會理事長，讓他感到很不是滋味。

(中國時報)

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