遠傳總座李彬高升 井琪接任

2018年12月19日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

遠東集團啟動人事換血，遠傳電信總經理李彬明年升任遠東集團新經濟發展顧問，擘畫集團未來發展，她在2001年加入遠傳、2010年起擔任遠傳總經理，任期長達8年，是目前五大電信中擔任總經理最久的。遺缺則由今年9月才加入的遠傳的首席轉型長井琪接任。

遠東集團董事長徐旭東昨親自主持記者會，說明重大人事案。徐旭東說，電信需要轉型，遠傳也要持續轉型，要迎向未來的新經濟，需要加入更多的數位新應用，至於這波人事換血，則是因為今年5月的「499之亂」，低資費競爭已讓電信環境變得不健康。

徐旭東給井琪的首要任務，就是要井琪了解台灣本地的電信情況，因為台灣與國外不同，台灣民眾永遠都希望「吃到飽」，在面對市場這樣的壓力下，加上5G又要上路，遠傳應該要如何因應，才能符合外界期待。

井琪是由徐旭東從海外延攬，今年9月加入遠傳並擔任首席轉型長，負責數位轉型和擘畫5G發展藍圖。井琪過去擔任美國AT&T技術發展部門副總裁，今年更獲選為「美國亞裔50傑出企業家」，擁有豐富的國際通訊營運經歷及資訊科技管理經驗。

至於李彬，徐旭東相當推崇。李彬在位8年，遠傳電信市值從1350億成長到2018年的2350億，成為全台灣市值前20名的上市公司。李彬數次獲得《金融亞洲雜誌》評選為「台灣最佳CEO」，今年再獲「亞洲通訊獎」評選為亞洲電信業年度「最佳CEO」。

(中國時報)