最牛時尚修蹄防疫酪農開眼界

2018年12月19日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

林鳳營牧場為目前台灣最大的科技牧場，為協助合作酪農飼養升級，定期舉辦「酪農共識營」，開放林鳳營牧場為實務交流場域，近日邀請到澳洲專家Peter Best傳授澳洲最新的乳牛修蹄觀念與技術，讓參加的酪農大開眼界。

控制蹄病 減少利損

人要修指甲，牛也要修蹄！尤其是乳牛，定期修蹄可以預防乳牛蹄病，牛蹄如果得病，乳牛因身體不適食慾不振，導致奶量變少，對酪農戶是嚴重損失。Peter Best表示，蹄病是乳牛3大疾病之一，蹄病發生原因很多，對酪農管理挑戰很大，因此主要目標是將蹄病控制在理想狀況，而不影響生產利潤。

Peter Best說，乳牛蹄病的管理預防重於治療，尤其台灣乳牛飼養環境與澳洲乳牛採放牧方式不同，要降低牛隻跛腳，可先從改善牛場設計著手。台灣牛舍多為水泥硬地板，乳牛蹄底較薄較易受傷，也容易因抓地力差而滑倒導致跛腳，因此路徑要避免急彎，並隨時巡視牛場。

巡視護蹄 即先治療

國內酪農戶對乳牛蹄病處理，通常是修蹄後上藥，再套上草鞋或牛蹄鞋，較不透氣；Peter Best推廣的治療性修蹄，是在功能性護蹄發現有蹄病，或巡視牛群發現有跛腳時，即做治療性修蹄。

治療性修蹄須先將牛蹄修剪成正確外型，在健康蹄趾底黏貼墊塊，清除病蹄底潰瘍或病灶，給予消炎抗生素和包紮。黏貼腳墊目的是要讓牛身重量集中在健康的蹄趾，確保有病變的蹄底不再承重。

台灣酪農戶多數會請專業修蹄師幫乳牛做預防性修蹄或定期修蹄，但酪農對修蹄的要點並非完全了解，Peter Best先詳細以圖片講解如何將蹄修至正確長度、角度、層數、形狀，再帶隊到牧場親自示範修蹄，參與共識營的酪農認真觀看並提問，還有人說自己修蹄多年，但此次又學到以前不知道的原理，獲益良多。

建立紀錄 輕鬆管理

林鳳營牧場「酪農共識營」這次邀Peter Best上課，不僅傳授乳牛修蹄技術，也推廣使用腳墊治療和轉移受傷牛蹄負重，建立乳牛蹄病紀錄和分析資料庫，有紀錄才能有大數據分析，讓科技管理減輕酪農戶負擔。

(中國時報)