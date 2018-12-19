養牛大學開課 助青年返鄉接班

2018年12月19日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

台灣酪農業發展60餘年，雖處於亞熱帶，氣候條件不利酪農業發展，但是在多年努力下，目前酪農戶約550戶，每日生乳產量達1000至1100噸，品質媲美歐洲、美日、紐澳等先進國家，但近年卻面臨國際乳源競爭、人工缺乏、青年不願返鄉接班等問題。

味全畜產部經理邱勇誠表示，台灣酪農目前仍屬高度勞力、高度經驗值的工作，導致許多青年不願返鄉接班，因此味全推動酪農產業升級4.0計畫，系統化把飼養管理經驗傳承給酪農，同時導入「自動化飼養管理」，讓青年藉由飼養知識提升及科技化管理，增加返鄉意願。

為帶領台灣酪農產業升級，味全以林鳳營牧場為示範，以超過60年養牛經驗建置養牛大學，除不定期舉辦「酪農共識營」，邀專家學者授課，也運用林鳳營牧場做實務交流，讓酪農們「眼見為憑」。

味全為協助合作酪農更新、添購自動化飼養、環保及綠能等相關設備，更以預付乳款方式，提供酪農無息貸款，進一步輔導酪農以科學化方式有效率地管理乳牛健康，提升產乳品質和獲利能力。

2016年更與外部獸醫團隊合作，成立「牛P顧問團」，將醫療技術及顧問諮詢服務帶入味全公司的衛星牧場，用預防醫學觀念，協助酪農定期檢視牛隻健康，每年約巡檢60場次以上，協助合作酪農戶產出質好量多的生乳產品。

林鳳營牧場2018年也取得「友善畜產人道驗證牧場」認證，積極實踐「農牧循環」，斥資2億多元打造廢液處理池和沼氣發電設備，最後排出的水符合BOT及COT流放水標準，可用來灌溉農田及清洗牛舍。

澳洲Innovative Farm Services公司的修蹄專家Peter Best說，台灣酪農業與澳洲大不同，澳洲乳牛以放牧為主，飼養成本較低廉，也較無汙染。台灣酪農不僅自動化設備普及，還有像味全這種大乳品公司帶頭推動酪農產業升級，成立養牛大學為合作酪農上課，都是澳洲酪農所不及的。

(中國時報)