習反台獨 堅持一中與九二共識

2018年12月19日 04:10 中國時報 連雋偉 、 藍孝威 、呂佳蓉／綜合報導 、呂佳蓉／綜合報導

大陸改革開放40年，當年深圳從一個小漁村成長為國際性大都市，發生翻天覆地的變化。（新華社）

中共中央18日在北京人民大會堂舉行「慶祝改革開放40周年大會」，中共總書記習近平在台灣九合一選舉後，首度發表內容有涉台的講話。習近平強調，大陸牢牢掌握兩岸關係發展的主導權與主動權，未來要堅持一個中國原則和「九二共識」，反對台獨，深化兩岸經濟文化交流合作。「大陸有堅定政治決心和強大能力維護國家主權和領土完整，祖國神聖領土一寸都不能分裂出去。」

中共中央、國務院昨日上午在北京人民大會堂舉行「慶祝改革開放40周年大會」，中共7名政治局常委全數出席，由總理李克強主持。

兩岸關係 掌握主動

回顧過去40年的台港澳工作成果時，習近平致詞時指出，「40年來，我們始終堅持推進祖國和平統一大業，實施『一國兩制』基本方針，相繼恢復對香港、澳門行使主權，洗雪了中華民族百年屈辱。」

談及兩岸關係，習近平進一步則稱，堅持一個中國原則和九二共識，加強兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸關係和平發展，堅決反對和遏制台獨分裂勢力，牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權。海內外全體中華兒女的民族認同感、文化認同感大大增強，同心共築中國夢的意志更加堅強。

神聖領土 不能分裂

在展望未來方針時，習近平則強調，實現完全統一，是全體中華兒女共同心願，是中華民族根本利益所在。要堅持一個中國原則和「九二共識」，鞏固和發展兩岸關係和平發展的基礎，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。

大陸涉台人士解讀，習的講話並無新東西，代表對台路線不變，因為九合一選舉國民黨大勝，代表習應對民進黨當局的策略完全正確，他沒有必要改變。

談話內容 硬中帶軟

但在主軸中仍有些微不同，如果把一個中國原則和「九二共識」並陳，還有把「六個任何」，即「絕不允許任何人，任何組織，任何政黨，在任何時候，以任何形式，把任何一塊領土從中國分裂出去」，簡化為祖國的神聖領土一寸都不能分裂出去。該人士透露，北京直接訴諸台胞，習的談話可謂在硬原則中帶點柔性。

(中國時報)