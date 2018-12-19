反駁示弱主義 體現習強人風格

2018年12月19日 04:10 中國時報 陳柏廷

在陸美角力戰全面爆發的背景下，中共總書記習近平昨在「改革開放40周年大會」的談話，可謂別具深意。習近平藉由引用毛澤東的話，凸顯即使面對老美全方位打壓，北京仍應展現雄心壯志，不該輕易示弱；另一方面習引用魯迅的話則在宣示，大陸改革開放沒有回頭路，更在暗批美國不應對大陸改革開放頤指氣使。

正當陸美角力戰全面延燒之際，習近平昨日談話，除在回顧改革開放成就，言詞之間也不忘大批霸權主義，暗批美國對大陸發展說三道四。

平心而論，這一年來，華盛頓方面對北京打壓從來沒少過，從點燃貿易戰火，乃至在南海及台灣問題，打得北京措手不及外，更讓不少人議論，北京作法是否過於樹大招風。

不過，習近平昨日談話嚴正反駁上述「示弱主義」的心態。他不只表態，大陸應該展現雄心壯志，更引用前領導人毛澤東的話直言，「我們不但善於破壞一個舊世界，還善於建設新世界」；這一說法，充分展現習的強人風格。

習近平的底氣則來自於所謂的「強軍」，就如同其談話所稱，必須堅持「富國強軍相統一」；強軍目標是習上任後所致力推動，強軍更是大陸爭取國際政治話語權的重要籌碼，「沒有強軍，富國只是空談。」

闡明政治決心後，面對陸美貿易戰，不只衝擊大陸經濟表現，甚至對大陸改革發展拋出質疑時，習近平藉由談話，也駁斥這類看法，更在向外界宣示，大陸改革開放已無回頭路。

習近平直言，當前大陸改革開放進程已經到了「不進則退」時刻；這意味改革開放若猶豫不決，將陷入前功盡棄窘境；因此必須堅持改革開放，這是大陸未來必須堅定走下去的正確道路。

「什麼是路？就是從沒路的地方踐踏出來的，從只有荊棘的地方開闢出來的。」魯迅的這段話，則無疑是習近平用來反駁各界唱衰大陸最好的一段說法。

(中國時報)