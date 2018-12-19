選後首次 陸機艦又繞台

大陸轟6、運8、蘇愷30等戰機，昨上午進行遠海長航訓練活動；這是九合一大選後，大陸軍機首次繞台。圖前為大陸運8戰機，後為我IDF經國號戰機。（國防部提供）

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中國時報
／台北報導

大陸機艦遠海長訓停半年後，又開始執行。國防部表示，中共轟6、運8、蘇愷30等各型機多架，昨天上午由大陸廣東惠陽等基地陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋後，循原航線飛返駐地，進行遠海長航訓練；中共作戰艦2艘亦於我東南防空識別區外西太洋海域航行，判係配合空中遠海長航訓練。

國防部昨天並公布兩張我方監控照，一張是大陸轟6K機，照片清楚看到有掛彈。另一張則是我IDF經國號戰機監控大陸運8機的照片。

總統府發言人黃重諺昨天提醒陸方，作為國際社會一員，任何升高軍事態勢等等，可能對區域安全穩定與兩岸關係造成衝擊傷害的行為，都不是負責任的做法，國際社會也不樂見。

自今年6月底到九合一11月24日這段期間，大陸未曾派機艦繞台，與上半年頻繁繞台形成明顯對比，軍方官員認為，一是政治考量，即台灣的選舉因素，再者，共軍遠海長訓的完成階段訓練後，暫停檢討成效並規畫下階段訓練計畫。

軍方內部認為，大陸下階段的遠海長訓，強度會增加，且仍會持續派機艦繞台施壓。

根據國防安全研究院出版報告，自106年11月至今年6月，共機繞台共20次，其中共有3次貼近M503航線，分別是5月14日、17日及24日。另遼寧號航母自102年11月首次跨海區訓練後，至今年4月，共繞台5次。

國防部強調，中共機、艦活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，期間並無異常情形，請國人安心。

(中國時報)

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