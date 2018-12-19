宣示雄心壯志 暗批老美霸權

2018年12月19日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

中共總書記習近平昨在「慶祝改革開放40周年大會」上強調，「我們這麼大一個國家，就應該有雄心壯志。」並引毛澤東的話說，中共更善於建設一個新世界，將推動新型國際關係，反對干涉別國內政、以強凌弱。此外，習近平還引用魯迅的話「路是從荊棘地方開闢出來的」，宣示改革開放不走回頭路。

面對美國全方位遏制與壓力，習近平昨在「慶祝改革開放40周年大會」上的演說「毫不示弱」。他強調，「我們這麼大一個國家，就應該有雄心壯志。」並引用毛澤東的話「我們不但善於破壞一個舊世界，我們還將善於建設一個新世界。」

習近平表示，大陸必須堅持擴大開放，不斷推動共建人類命運共同體。將推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，尊重各國人民自主選擇發展道路的權利。為世界和平與發展不斷貢獻「中國方案」、「中國力量」。

他並暗批美國霸權主義，稱要倡導國際關係民主化，反對把自己的意志強加於人，反對干涉別國內政，反對以強凌弱。大陸決不會以犧牲別國利益為代價來發展自己，也決不放棄自己的正當權益。

習近平表示，大陸奉行防禦性的國防政策，大陸發展不對任何國家構成威脅，無論發展到什麼程度都永遠不稱霸。不過，他也提到，將「堅持富國和強軍相統一」，建設同大陸國際地位相稱、同國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊。

此外，談及改革開放進程，習近平表示，當前大陸正處在愈進愈難而不進則退的時刻，此刻絕不能猶豫不決。並引用魯迅的話「什麼是路？就是從沒路的地方踐踏出來的，從只有荊棘的地方開闢出來的。」表明改革開放必須毫不動搖走下去。

(中國時報)