安倍外交 不再以美馬首是瞻

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中國時報
／東京18日電

美國總統川普上台後，不時出言威嚇日本，美中貿易衝突對日本而言更非隔岸觀火，在國家利益的考量下，日本政府近來逐漸脫離以美國馬首是瞻的外交政策。積極地與大陸、俄羅斯和解，同時加強與歐盟、東南亞各國的聯繫，展開更務實的俯瞰地球儀外交。

釋出善意 兩國迎新局面

日本的新防衛大綱中，對於來自大陸的軍事威脅仍有許多著墨，可看出日本對大陸軍事崛起仍具強烈警戒心。釣魚台列嶼也隨時可能成為雙方交惡的導火線，但在美中貿易摩擦對立日深之下，日本並沒有選擇與美國站在同一陣線，反而主動釋出善意與大陸修復關係。

安倍10月25日率約500人的經濟界人士時隔7年訪問大陸，與大陸國家主席習近平會談，雙方強調將擴大在第3國的基礎建設投資合作。日本企業期待，與大陸的經濟合作能為日本創造更多利益。習近平也允諾於明年訪日，兩國關係可望迎向新的局面。

忽冷忽熱 川普政策百變

美日兩國一直強調美日同盟關係的重要性，但川普上台後政策百變，對日本忽冷忽熱的態度引起不少日人的反感。川普曾強調，不會忘記珍珠港事件，在期中選舉的選戰期間還疾呼，要對日本進口車課20%的關稅。美中貿易戰激烈上演，對曾經歷美日貿易戰的日本而言更是百感交集，日本與美國維持緊密關係的同時，也不得不對美國有所提防。

積極外交 締結和平條約

安倍近來對俄羅斯展現出積極的外交姿態，他一心希望在任內能解決北方4島的領土主權問題，故提案與俄羅斯在北方4島進行經濟合作，與普丁總統簽署和平條約。安倍政府目前與俄羅斯協調明年1月21日前後訪俄，一般認為，這是為兩國締結和平條約鋪路，但相較於安倍，普丁似乎沒有那麼積極。

日本內閣官房參與(顧問)、《安倍晉三的真實》一書的作者谷口智彥日前在演講時指出，「日本要如何與中國保持剛好的距離是門大學問」、「可預見今後中國將越來越強大，且不知會朝什麼方向走，如何營造讓後世的日本人能高枕無憂的環境，應是安倍首相6年執政下來強烈認識到的問題」。

(中國時報)

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