CBS前執行長 37億資遣費飛了

CBS前執行長莫文維斯。（路透）

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中國時報
／綜合報導
曾與布魯斯威利主演「雙面嬌娃」的女演員西碧兒。（摘自theplace2網站）

性侵慘痛代價！美國哥倫比亞廣播公司（CBS）17日宣布，前執行長莫文維斯因拒配合性侵調查，董事會決定不付他1.2億美元遣散費。逾10名女演員、製作人和編劇指控莫文維斯曾倚仗權力對她們騷擾甚至性侵，導致他在9月下台。

莫文維斯帶領CBS轉型成美國最多人收看的電視頻道，是好萊塢地位崇高的領袖。CBS旗下有知名影集如「宅男行不行」，以及招牌新聞節目「60分鐘」。全球反性侵#MeToo運動的浪潮掃向多名影視界及政壇大亨後，被譽為電視節目奇才的莫文維斯也中箭落馬。

CBS於17日指出，公司已完成對莫文維斯涉嫌性侵調查。因為他沒配合甚至隱藏證據，違反雇用合約，因此不會支付1.2億美元（約37億台幣）的資遣費。

根據調查報告，莫文維斯曾試圖提供工作機會給一名指控他的女演員，作為封口手段。此外，他至少4度要求CBS內的女員工為他口交，並承諾給予回報。儘管遭多人指控，但莫文維斯僅承認與其中3人發生關係，還辯稱是女方自願。

根據《紐約客》雜誌記者法洛8月和9月的報導，總共有12名女性指控莫文維斯在工作場合對她們性騷擾，發生時間從1980年一直到2000年初期。4女性表示莫文維斯強行親吻或觸摸她們，有人透露曾被迫口交。莫文維斯被曝常常向受害者裸露身體甚至毆打他們。

曾在HBO影集「六呎風雲」演出獲艾美獎提名的編劇兼演員伊蓮娜．道格拉斯說，莫文維斯以工作為由約她在辦公室見面，把她按在沙發上強行親吻。她說自己幾近昏厥。之後她拒絕就範而被解雇。

前電視製作人菲莉絲．戈登-高特里去年底向洛杉磯警察局提出刑事訴狀，公開莫文維斯在1986年對她的獸行。她說受邀與他吃午飯談工作，卻被開車載到偏遠地方，在車上被強迫為他口交。

好萊塢演員西碧兒．雪柏13日爆料，20年前自己曾受害，成最新一位指控莫文維斯的女性。雪柏回憶，有一次和莫文維斯共進晚餐，席間他醉醺醺抱怨，不管是太太還情婦「都無法提起他的性欲」。接著莫文維斯提議，「何不讓我送妳回家？」雪柏當時嚴正回絕。

雪柏當時在CBS主演情境喜劇節目「西碧兒」獲金球獎影后。經過這事後，1998年節目第4季結束後被喊停。雪柏說，如果那時自己做不同的決定，節目也許可以再做5季。

(中國時報)

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