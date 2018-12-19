史上新高 新防衛大綱 5年防衛費逾7.6兆

日本政府通過新的「防衛計畫大綱」，未來5年內至少改造1艘出雲級護衛艦，改成類似航空母艦的功能。（美聯社）

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中國時報
／東京18日電

日本政府內閣會議18日通過新「防衛計畫大綱」及顯示具體軍事裝備之2019至2023年「中期防衛力整備計畫」。新防衛大綱的基本概念是「多次元統籌防衛力」，即在過去的陸海空領域之外，加上因應太空、網路等新領域的作戰能力。中期防衛計畫則指出，2019年度起的5年防衛經費總額將創史上新高，逾27兆4700億日圓（約台幣7兆6284億元）。

新防衛大綱中強調，日本周邊的安保環境有很大的變化，軍事力質、量皆佳的國家都集中在日本周邊，強權均勢變化的加速、灰色地帶事態的長期化、太空、網路、電磁波組合的複雜作戰模式、各國積極開發無人作戰系統等，都是令人憂心的安保環境變化。日本將創設太空專門部隊，擴充網路防衛隊，以強化網路作戰反擊能力。

美日應更進一步深化各種運用的合作及政策的調整，尤其是在太空、網路等領域的合作，並加強綜合飛彈防禦體制，舉行聯合軍演等。新大綱重申，北韓、大陸對亞太地區和平的威脅，美日安保體制乃是日本安保的基礎，應進一步加強美日同盟，同時也將美陸戰略競爭視為重要的課題

防衛計畫中則載明出雲級護衛艦的改造計畫，今後5年內至少改造1艘護衛艦，實際上是改成類似航空母艦的功能，將可搭載10架F-35B匿蹤戰機。日本憲法規定，不允許保有攻擊型航母，故出雲號僅限在緊急情況及訓練時出動。

日本目前有約100架F-15舊型戰機將陸續除役，內閣會議通過，日本將向美國採購42架F-35B，已展開部署的F-35A也將追加採購63架，共將陸續引進105架最新型的F-35戰機，最終擴充至147架。

大陸外交部發言人華春瑩就日本計劃將出雲號改裝為事實上的航母一事表示，「出於歷史的原因，日本在軍事安全領域的動向一直受到亞洲鄰國和國際社會的高度關注。我們敦促日方堅持專守防衛的政策承諾，在軍事安全領域慎重行事」。

(中國時報)

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