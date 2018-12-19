英內閣備戰 裸脫歐恐成真

2018年12月19日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

距離英國脫歐期限只剩101天。首相梅伊上周取消國會脫歐協議表決後，17日又宣布表決延後至明年1月14日當周舉行。此舉引起朝野圍攻，梅伊挺過黨內逼宮危機後，如今又面臨在野黨對她發起不信任投票。內閣已經撥款20億英鎊（約780億台幣）供相關部會，並寄出14萬封信向企業界說明政府立場。

梅伊17日前往歐盟「求救」後表示，將重新安排國會於1月7日針對脫歐協議進行辯論，並於隔週表決。梅伊也承諾，會針對議員最關心的邊境保障措施（backstop）爭取額外政治與法律保障，希望突破僵局。她強調，英國的選項只有接受協議、無協議脫歐或乾脆不脫歐，「我知道不是所有人都喜歡這協議，它是妥協的結果…但我們唯有達成協議或放棄脫歐，才能避免無協議脫歐。」

主要反對黨工黨黨魁柯賓隨後表示，將針對梅伊延後表決發動「象徵性」的不信任投票，因為表決日期較原訂的11日延後了1個多月，讓人無法接受，梅伊根本就是「帶領全國陷入危機」。不過，這項不信任投票案是針對梅伊本人，並非整個政府，因此就算過關，也無法威脅梅伊的相位，只會讓她更加臉上無光。

內閣官員則加快腳步，準備面對無協議脫歐的狀況。社區及地方政府事務大臣布洛肯希爾告訴英國國家廣播電台（BBC），「我們已經認真評估好一陣子裸脫的狀況。我們不希望這種情況發生…但我認為持續準備應對無協議狀況，是正確且適當的做法」。衛生大臣漢考克也稱，他已下令擬訂裸脫後的國民健保（NHS）完整計畫。

此外，其他小黨如蘇格蘭民族黨（SNP）、自民黨（Lib Dems）、綠黨（Greens）等不斷呼籲柯賓對「整個政府」提出不信任案。一旦此案獲多數議員支持，恐就重新舉行大選。工黨影子房屋大臣希利則指，針對政府提不信任案勢在必行，「只是遲早的問題」。

惠譽國際信用評等公司（Fitch）17日警告，英國一旦裸脫，明年就幾乎篤定會再度被調降信評。該公司自2016年脫歐公投後就將英國信評等級由AA+降為AA，此後未來展望一直維持在「負向」，其實就是再次降級的警告。

(中國時報)