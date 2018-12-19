公開審判 大法官成第四審

2018年12月19日 04:10 中國時報 林偉信 、 鄭舲 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

實施70年的大法官釋憲制度將有重大變革，立法院昨三讀通過《憲法訴訟法》，大法官未來改採憲法法庭審理案件，並降低通過釋憲的同意門檻，且人民可針對定讞判決聲請釋憲，但因不能溯及既往，扁案確定判決無法適用。該法在3年後施行。

6度叩關成功 3年後施行

司法院祕書長呂太郎說，司法院25年來提出5次大法官審理案件的修法，但都在立法院卡關，終於在第6次推出的《憲法訴訟法》獲得立院審查通過，讓大法官會議形式改為法庭化，「這是台灣釋憲的新紀元」。

呂太郎表示，《憲法訴訟法》最大的特色就是大法官在憲法法庭審理案件，對於受理案件與否改依裁定方式為之，且審理過程中如有必要將召開言詞辯論庭，釋憲結果出爐後，每位大法官投票立場都將對外公開且標示主筆大法官的名字。

司法院解釋，現行15名大法官出席會議須有10位同意，才能作成違憲與否的決議，但未來只要10名大法官出席評議，有8位同意，就可對釋憲進行裁判，且立委聲請釋憲門檻，也從現行1/3下調成1/4，保障少數黨救濟管道。

降低門檻 保障少數黨

依憲法訴訟的設計，未來人民對判決確定的個案可聲請違憲審查，案件會先由3名大法官組成的審查庭審查，必須3名大法官一致決意不受理才能裁定，否則須再送交憲法法庭由15位大法官共同審查，裁定受理與否。

聲請案件受理後，聲請書及答辯書都將在憲法法庭網站公開，憲法訴訟法引進「法庭之友」設計，人民、機關或團體可聲請到憲法法庭，就聲請釋憲案件表達其專業意見或資料，這些內容可做為聲請人的陳述。

確定判決釋憲 扁案不符

參與修法的民進黨立委周春米表示，過去人民只能對「法律」聲請釋憲，但有時法律本身沒有問題，而是法官在適用法律時，法律見解牴觸憲法，卻無法進行救濟。因此這次修法引進德國「憲法訴願」制度，開放人民可以在確定判決送達6個月內提起釋憲。

此外，未來立法院通過總統及副總統彈劾案，將由憲法法庭審理，大法官必須進行言詞辯論，總統及副總統可親自出庭，憲法法庭也須在3個月內宣判，必要時得延長2個月。

(中國時報)