目無法紀 太陽花學生又鬧事

2018年12月19日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，昨日晚間7點赴台大演講，演講進行大約半小時左右，突然有抗議學生衝進會場，不斷呼喊「院長下令，警察打人」的口號，演講因此被迫中斷，江宜樺被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛火爆至極，抗議的學生目無法紀，宛如太陽花學運再現。

江宜樺今日晚間在台大社科院進行專題演講，講題訂立為：「政治哲學可以改變世界嗎？」演講進行大約半個小時左右，江正專注於分享其從政心路歷程，突然有學生從門口衝進會場，不斷呼喊「院長下令，警察打人」的口號，並直接衝上講台，包圍江宜樺，隨後抗議學生不斷湧入， 現場粗估至少有400人，演講被迫中斷。

現場多名抗議學生自稱是台大學生，之所以到現場表達不滿，即在於2014年3月23日，太陽花學運並未獲得政府回應，甚至一度占領行政院，時任行政院長江宜樺宣布驅離，甚至造成流血事件。

抗議學生在江宜樺演講現場快速並大量發送、張貼寫著「院長下令，警察打人，勿忘324！」的文宣，對於江當初處理學生抗議行動，表達不滿，在現場不斷高喊「江宜樺滾出去」，要求江對學生當時的流血事件負責，但學生情緒愈來愈高漲，無法接受還是由台大政治系邀請江回來演講，演講在晚間7點開始，江在晚間8點10分左右，離開會場。

台大政治系系學會幹部透露，在邀請江返回台大演講之前，也與江多次溝通，希望能談談太陽花學運，而在演講前便，已掌握有抗議學生前來，但沒料到抗議人數聚集速度快且大量，並且無法掌握網路串連狀況，當中許多人來自校外，難以防堵，很遺憾發生這樣的事情。

江宜樺在步出會場後，台大政治系主任張佑宗上台對學生講話，並表示，這場演講本意是單純邀請系友回來演講，邀請江的同時，其實也邀請了現任台中市長林佳龍，原本期望能讓二人進行對談，但林佳龍因個人因素而婉拒，最後才會決定由江宜樺來專題演講，對於演講被迫中斷，活動沒有扮成，非常遺憾。

(中國時報)