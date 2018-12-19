化解禁忌 孫鵬替子辦轉運趴

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中國時報
鄭薇心／台北報導

在美涉恐攻和持武被捕的孫安佐，日前在雙親孫鵬、狄鶯陪伴下返台，卻又因一連串的凸槌行為再度惹議。《周刊王》調查，2019年1月1日是孫安佐19歲生日，孫家為化解「逢九必凶」的傳統禁忌，打算為孫安佐籌辦一個「轉運生日趴」！對此，狄鶯表示：「謝謝你們關心，目前不想談任何問題。」孫鵬至截稿未回應。

近日台電遭踢爆使用華為通訊IC晶片，建置智慧電表，引起關注。《周刊王》更接獲爆料指出，台電涉嫌長期包庇電子式電表供貨商，無視其使用廉價的大陸電池，另台電採購高壓智慧電表時，也疑掩護特定廠商投標。據悉，多名立委也接獲相同爆料後，已要求相關單位徹查。

對此，台電表示，能否使用大陸電池，全依規定處理，政風單位正積極調查供應商有無弊端。至於採購高壓智慧電表，之前多次發函要求廠商依約履行保固責任，但今年8月雙方調解破局，台電已沒收千萬保固保證金，絕無不法情事。

《時報周刊》報導，甫推出EP的愷樂，感情已空窗5年，她明白列出「男友四大條件」，巧的是，這些條件她的老闆羅志祥通通有！《周刊王》本期附贈「長腿校花」蔡譯心跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

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