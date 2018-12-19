法拉利被追撞 整型名醫是車主

2018年12月19日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

林姓男子16日清晨恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成車子受損，維修費用恐高達千萬，連日來至少48位民眾表達願意協助，新北市政府社會救濟專戶也收到44筆指定捐款，金額為41萬餘元，其中包括新北市議員蔡淑君的3萬元，不過，車主之一的彭姓整型名醫昨曝光後，表示自己又被二度傷害。

警方調查，林男16日清晨駕駛廂型車行經新北市石碇區雙溪口淡蘭吊橋路段，疑因精神不濟打瞌睡，導致車輛偏離車道，連續衝撞停在停車場外路邊的4輛法拉利跑車，其中3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。

遭撞的4輛跑車分別為法拉利488及F12，4輛新車總價約5000萬元，其中黃色法拉利488及白色法拉利F12車身部分凹陷，藍色法拉利488左後方毀損，紅色法拉利則僅碰撞到車牌，無需修理。

其中，白色F12維修費用最高，警方查出，彭姓車主在北市開設時尚整型診所，是台灣唯一獲得日本「Sciton 3D拉皮」國際級講師認證的專業整形醫師，在業界頗有名氣。

不過，警方也發現，被撞的黃色法拉利當時違規停放在公共汽車招呼站旁，將依法開罰，至於肇事責任待行車事故鑑定委員會鑑定。

由於林姓男子稱當時是替母親送貨，引起社會同情，新店警分局統計至昨晚已有48名善心人士來電要協助林男，貿易公司曹姓老闆更親自探視林男，表示公司有法律顧問團隊，將予以協助。

(中國時報)