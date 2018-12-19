被害變加害人 高二生性侵5學弟

2018年12月19日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄某中學傳出校園性侵案，一名高二男學生在宿舍內陸續對5名學弟性侵，其中一位被害者返家後因行為異常引起家長注意，全案才曝光。校方昨表示，此案依規定通報教育局，並由輔導老師介入輔導，且將當事人住處隔離，但據了解，警方直到11月初才接獲家長報案偵辦，有無匿報，將進行調查。

據了解，該男學生父母離異，媽媽因販毒罪判刑7年，過去曾被學長長期性侵，他沒有父母可以訴苦，直到學長畢業才脫離魔爪。

未料，今年9月起，他先在宿舍浴室對一名國中部男學弟伸出魔掌，強迫口交，得逞後要求學弟再幫他介紹其他同學，共有5名學弟受害，其中包括智能不足者。

由於受害學生身心受創，休假返家出現異常舉動，家長追問才讓性侵案曝光，通報學校處理。校方表示，得知此事，即依規定通報教育局，並由輔導室介入輔導，將當事人隔離居住。

高市教育局表示，校方依法完成關懷e起來及校安通報在案，全案由教育部國教署管控在案，後續由國教署依權責督導協處。

由於該男學生從被害人轉成加害人，衛福部旗山醫院身心科主任陳醫師說，這類案例不多，可能是個案心理變態，「受害者想要報復的心理」。

他表示，許多家長一旦讓小孩住校，心態上就出現切割，把小孩照顧全外包給學校，但事實上，父母應當主動了解學生在校狀況，並回饋給學校。

(中國時報)