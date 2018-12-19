議員潑冷水 批市府想太美

2018年12月19日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲自豪招商成績為6都第一，柯18日表示，明年有雙子星案，招商成績一定第一。台北車站雙子星（特定專用區C1／D1）開發案，日前進行第二階段規格標審查，目標今年底完成3階段評選，一旦順利發包，北市府預估可以帶來至少600億投資，但藍綠議員潑冷水，認為今年底前完成招商機會不大，而且600億效應市府自己計算，痛批市府把事情想得太美好。

遭疑投標公正信

台北雙子星位於台北車站精華地段，也是北市最大捷運聯合開發案，歷經5次流標，柯市府於今年啟動第6次招標，共有香港南海發展公司與馬來西亞商馬頓公司、藍天電腦公司與宏匯公司兩組投標團隊，雙雙通過第一階段資格評比，日前完成第2階段規格審查，得標團隊須獲80分以上，才能進入最終價格審查。

國民黨議員徐弘庭表示，柯市府花3000多萬進行規畫看起來有點浪費，招商過程還傳出市府擬組業務管理公司投標，讓國內外有意投資團隊對市府公正信產生質疑，尤其是國際團隊注重市府誠信，導致僅2團隊投標情況。

議員籲謹慎處理

台北雙子星尚未完成招商，市長柯文哲卻沾沾自喜對外稱，明年雙子星可以為台北帶來600億投資，民進黨議員洪健益質疑，600億是市府自己說的，柯市長對國際標信心滿滿，結果僅2家來投標，顯見招商行銷宣傳失敗，呼籲柯市府應小心翼翼處理星子星招商，不要向前市長郝龍標鬧出國際笑話。

對此，捷運局表示，第2階段資格標審議結果已送市長簽核，結果出爐會通知投標團隊並對外公告，若無投標團隊達80分以上，形同流標，須重新招商，若至少一組團隊達到標準，希望今年底前可以完成價格標審查，盡快確定得標團隊。

(中國時報)