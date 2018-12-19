議員潑冷水 批市府想太美

藍天電腦與宏匯集團共同參與「台北雙子星」案投標，圖為台北雙子星現況。（趙雙傑攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲自豪招商成績為6都第一，柯18日表示，明年有雙子星案，招商成績一定第一。台北車站雙子星（特定專用區C1／D1）開發案，日前進行第二階段規格標審查，目標今年底完成3階段評選，一旦順利發包，北市府預估可以帶來至少600億投資，但藍綠議員潑冷水，認為今年底前完成招商機會不大，而且600億效應市府自己計算，痛批市府把事情想得太美好。

遭疑投標公正信

台北雙子星位於台北車站精華地段，也是北市最大捷運聯合開發案，歷經5次流標，柯市府於今年啟動第6次招標，共有香港南海發展公司與馬來西亞商馬頓公司、藍天電腦公司與宏匯公司兩組投標團隊，雙雙通過第一階段資格評比，日前完成第2階段規格審查，得標團隊須獲80分以上，才能進入最終價格審查。

國民黨議員徐弘庭表示，柯市府花3000多萬進行規畫看起來有點浪費，招商過程還傳出市府擬組業務管理公司投標，讓國內外有意投資團隊對市府公正信產生質疑，尤其是國際團隊注重市府誠信，導致僅2團隊投標情況。

議員籲謹慎處理

台北雙子星尚未完成招商，市長柯文哲卻沾沾自喜對外稱，明年雙子星可以為台北帶來600億投資，民進黨議員洪健益質疑，600億是市府自己說的，柯市長對國際標信心滿滿，結果僅2家來投標，顯見招商行銷宣傳失敗，呼籲柯市府應小心翼翼處理星子星招商，不要向前市長郝龍標鬧出國際笑話。

對此，捷運局表示，第2階段資格標審議結果已送市長簽核，結果出爐會通知投標團隊並對外公告，若無投標團隊達80分以上，形同流標，須重新招商，若至少一組團隊達到標準，希望今年底前可以完成價格標審查，盡快確定得標團隊。

(中國時報)

養牛大學開課 助青年返鄉接班 淡北道路二階環評 初審過關

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。