淡北道路二階環評 初審過關

淡北道路二階環評通過初審，透過立體化工程可以減少更多通行時間。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

淡北道路有譜！延宕20餘年的淡北道路二階段環評案18日通過初審，將提環評大會審查，新北市工務局表示，本案通過後不但可紓解台2線交通流量，打通淡水、關渡地區緊急醫療急難救災運輸問題，消除當地民眾長久以來交通惡夢。

淡北道路為淡水河北側沿河平面道路，北起淡水區台二線淡金路與坪頂路口，南接台北市關渡的大度路，但過去因開發沿線鄰近淡水紅樹林保護區，加上北市認為道路北市端出口銜接大度路會讓原本複雜交通雪上加霜，推動至今20年過去，仍無消無息。

淡、關交通惡夢有解

因淡北道路延宕，往來淡水、北市僅有「台2線」，北端淡金路、中正東路合計10車道，南端大度路、關渡大橋10車道，台2線卻僅6個車道，經常塞到爆。

工務局表示，未來淡北道路可和台北市福國路延伸計畫相輔相成，形成快速路廊，提供往來淡水、北投便利直捷交通，計畫也納入中央北路號誌優化方案，以及重要路口立體化工程，可減少20％以上路口停等時間，亦運用智慧交控系統(CMS標誌)，因應即時路況發揮調節車流量功能。

迴避紅樹林保留區

環保團體關心的紅樹林保留區部分，新北市工務局表示，已全部迴避，並計畫移除紅樹林保留區內既存人工設施後，再予植生補償增加生態緩衝空間。

新工處強調，建設淡北道路一直是淡水地區居民長期關注議題，交通運輸需求並無行政區分界，期盼各界鼎力相助，共同為雙北環河路網完成最後一塊願景拼圖而努力。

(中國時報)

議員潑冷水 批市府想太美 最幸福城市 新竹市3連霸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。