淡北道路二階環評 初審過關

2018年12月19日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

淡北道路有譜！延宕20餘年的淡北道路二階段環評案18日通過初審，將提環評大會審查，新北市工務局表示，本案通過後不但可紓解台2線交通流量，打通淡水、關渡地區緊急醫療急難救災運輸問題，消除當地民眾長久以來交通惡夢。

淡北道路為淡水河北側沿河平面道路，北起淡水區台二線淡金路與坪頂路口，南接台北市關渡的大度路，但過去因開發沿線鄰近淡水紅樹林保護區，加上北市認為道路北市端出口銜接大度路會讓原本複雜交通雪上加霜，推動至今20年過去，仍無消無息。

淡、關交通惡夢有解

因淡北道路延宕，往來淡水、北市僅有「台2線」，北端淡金路、中正東路合計10車道，南端大度路、關渡大橋10車道，台2線卻僅6個車道，經常塞到爆。

工務局表示，未來淡北道路可和台北市福國路延伸計畫相輔相成，形成快速路廊，提供往來淡水、北投便利直捷交通，計畫也納入中央北路號誌優化方案，以及重要路口立體化工程，可減少20％以上路口停等時間，亦運用智慧交控系統(CMS標誌)，因應即時路況發揮調節車流量功能。

迴避紅樹林保留區

環保團體關心的紅樹林保留區部分，新北市工務局表示，已全部迴避，並計畫移除紅樹林保留區內既存人工設施後，再予植生補償增加生態緩衝空間。

新工處強調，建設淡北道路一直是淡水地區居民長期關注議題，交通運輸需求並無行政區分界，期盼各界鼎力相助，共同為雙北環河路網完成最後一塊願景拼圖而努力。

(中國時報)