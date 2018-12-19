最幸福城市 新竹市3連霸

2018年12月19日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

「2018縣市幸福指數大調查」18日公布結果，新竹市在市長林智堅施政下，連續第3年蟬聯全國最幸福城市，幸福指數78.6分更創史上最高分，林智堅獲知後表示，此刻心情是戒慎恐懼，未來擔子會更大，市民對市府的期待一定會更大，他會持續拚經濟，讓市民過好生活。

林智堅讓市民過好日子

新竹市此次除了完成3連霸，分數更持續攀升，從去年的76.2分，今年進步到78.6分，更創下調查歷年最高分紀錄，在「客觀幸福力」、「主觀幸福感」組合成的「幸福座標」項目也獲選主客觀雙優的代表縣市之一。

林智堅表示，過去4年市府做了很多公共建設，讓市民有感，公私協力建設在新竹市的投資1年比1年還多、還好，好建設加上優質活動，成為了新竹市的「幸福方程式」。他強調，作為全民市長，「市民第一、建設優先」的初衷，過去4年始終如一，未來也不會改變。

建設不停歇只會更努力

林智堅說，守護市民的每件小事，就是市府最重要的事，許多人反應，新竹市路變得平了，公園變美了，停車場更友善了，像是隆恩圳、賞蟹步道、關埔國小等公共建設的完成，搭配許多受歡迎的親子藝文饗宴，市民有感，不但得到年輕爸媽的肯定，長輩、孩子的笑聲也變得更多了。

未來他會持續拚經濟，讓市民過好生活，推動大車站、竹科X、香山精密機械園區等計畫，建設腳步不會停歇，市政沒有最好，只有更好，市府會更加努力。

他也誠懇邀請企業來新竹市發展，更歡迎南漂、北漂的年輕朋友來到新竹市定居、就業，這裡絕對是年輕朋友築夢、落腳最好的選擇。

(中國時報)