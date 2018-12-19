度小月擔仔麵本舖 驚傳停業

2018年12月19日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

知名小吃台南「度小月擔仔麵」原始店本舖疑因家族經營權紛爭及租金問題，17日晚間突然宣布停業，預定明年1月下旬重新開業，但全台其他5家分店仍正常營業。承租本舖的家族業者感嘆，該店一直盈虧自負，卻被臨時通知沒有經營權要求撤店，「留口飯給家人吃也不行？」

洪貴玲嘆留口飯也不行

度小月擔仔麵是台南知名百年老店，曾出現在總統府國宴及飛機餐點上，2013年還被米其林台灣綠色指南選為推薦餐廳，目前已經傳承到第4代。

度小月擔仔麵的創始人為洪芋頭，後由第3代洪振銘傳至第4代之手。2007年第4代老么洪秀宏與5名兄姊合資成立「一森企業」，繼續擦亮家傳事業招牌。目前洪秀宏負責台南原始店本舖及一森企業，大姊洪貴蘭負責台南旗艦店，三姊洪桂莉夫婿負責經營台北忠孝店，大哥洪秀源與太太張秀蘭則負責生產帆船牌肉燥罐頭與供應各店需求。

宣布暫停營業是位於台南市中西區中正路16號的原始店本舖，店家還在店面張貼公告，指「因本舖家族經營權沒有正式的交接程序、以及房東長年未簽訂租賃合約，並且每月坐領5萬元租金，在迫於無奈的情況之下，原始店本舖暫時無法對外營業，敬請見諒。」

洪家二姊洪貴玲委託媳婦方小姐說，她以每個月5萬元的租金，向弟弟洪秀宏承租該店面，員工薪資、稅賦及盈虧都自行負擔。半年前洪秀宏希望能夠整合，本來她也樂於配合，但對方卻一直都沒有提出明確時間與地點，如今卻被臨時通知沒有經營權要求撤店，實在不合理。

方小姐更強調，張貼公告主要希望先停業，專心解決經營權問題，並非是因洪秀宏打算調漲房租超過10萬元所致。不料，對方卻擅自發出公告，並以「2018年12月17日起因進行家族內部協調溝通事宜將暫停營業」，預定2019年1月下旬將擇期重新開業；甚至官方的聲明稿還將洪貴玲3個字抹去，難道「留口飯給家人吃也不行？」

發言人對指控不願回應

台南度小月擔仔麵發言人張贛鈴對洪貴玲的指控則不願回應，僅指出，目前除原始店本舖外，全台各店均正常營業，持有台南度小月擔仔麵票券的消費者，都可就近改往中正旗艦店使用，權益完全不受影響。

(中國時報)