彩繪布鞋義賣 3年善款逾百萬

台東女中師生加緊趕工彩繪帆布鞋，準備在26日舉行公益義賣。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

這雙帆布鞋有故事！台東女中美術老師康毓庭發起學生彩繪布鞋義賣，3年來已獲超過百萬元捐款，每雙鞋都是獨一無二，也都是學生們的心血，雖然大多數學生都捨不得割愛，但也透過公益，散發出善的能量。

獨一無二 捨不得賣

台東女中美術班教室裡，學生們正埋頭為布鞋塗上繽紛的圖案，高一學生杜心妤畫上排灣族圖騰，她說對自己的作品很滿意，很捨不得賣出去，想請媽媽買回去；高二學生莊淳安為布鞋畫上流動的色彩，賦帆布鞋不一樣的型態，她也很喜歡這雙鞋，很想把它偷偷藏起來。

美術老師康毓庭說，2016年上色彩實驗課程時，讓學生把色彩實作在帆布鞋上，發現孩子們的作品都非常精緻，便突發奇想，與部立台東醫院合作義賣，獲得各界熱烈迴響，那次就募得16萬元，連續3屆已為台東醫院及牧心募得超過100萬元善款。

捐助東基 興建大樓

康毓庭表示，第4屆「全心全藝愛無限」公益義賣將於26日在台東生活美學館登場，所得全數捐助台東基督教醫院興建癌症醫療大樓，這次除了東女師生及美術班校友的作品以外，也結合台東大學美產系學生的創作，作品包括經典彩繪鞋150雙、帆布袋設計40件、年畫、皮雕、彩繪夜燈等，每件作品都相當精緻，而且獨一無二。

她說，學生或許沒有捐錢的能力，但是捐贈創作的作品，更具號召力，也透過社會大眾的認購，讓這股善的力量散發出去。

(中國時報)

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