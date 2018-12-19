陳思宇遭酸 議員父緩頰

2018年12月19日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市觀傳局長陳思宇「披白袍」投入立委補選，不過甫參選就向柯喊話「我在中央等你」，嚇得柯趕緊滅火「不要亂講話」，陳是北市議員陳建銘女兒，但她登記當天嗆對手是「連勝文們」，反遭起底同屬政二代，爭議頻頻，現外界將陳比擬為「白色力量吳音寧」，柯文哲緩頰稱，「不會啦！陳還是比較能溝通」。

陳思宇近日因一句「連勝文們」惹議，雖已道歉卻未平息風波，昨出席北市府總辭典禮，結束後快閃離去，對女兒遭到批評，北市議員陳建銘也PO文抱屈，他表示，女兒的出身不是自己決定的，就算再努力表現，也無法擺脫政二代名稱。

貼文一出，隨即引發正反評價，有網友力挺，「看到陳當觀傳局長的表現，就知道她是真的有實力」，但也有人質疑「自己的出身無法選擇，就不該拿這個說嘴，等傷到自己再為自己找藉口，這樣對嗎？ 」

新科新北市議員葉元之也PO文痛批，「大家罵她的不是政二代，而是她政二代卻笑政二代，爸爸是議員、姑姑是立委、爺爺是國代，還敢笑別人連勝文們，好意思嗎？」

對陳思宇被酸是「白色力量的吳音寧」，柯昨也幫她緩頰，「不會啦！陳還是比較靈活、比較能溝通」對手民進黨立委參選人、市議員何志偉說，每個人都會被貼標籤，對他而言，現在就是專心每天行程。

(中國時報)