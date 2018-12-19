成大許育典 出任南市副市長

新科台南市長黃偉哲（右三）宣布第三波小內閣，副市長許育典（右四）、社會局長黃志中（右二）、環保局長林淵淙（右一）均為新任，消防局長李明峯（左二）、財稅局代理局長沈盈如（左一）則獲留任。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

新科台南市長黃偉哲18日公布第3波局處首長名單，副市長許育典、社會局長黃志中、地政局長陳淑美、觀旅局長陳信安、環保局長林淵淙及新聞處長劉怡伶等5人新任，消防局長李明峯、衛生局長陳怡與財稅局代理局長沈盈如等3人留任，目前仍有1名副市長及14名局處首長尚待公布。

新任副市長許育典為德國杜賓根大學法學博士，目前是成功大學法律系專任特聘教授，曾任成大社會科學院院長、成大法律系系主任，專長是教育法、宗教法、文化法、憲法與行政法。

新任社會局長黃志中為高雄醫學大學醫學系畢業及高師大教育博士，現任高雄市衛生局長及高醫大性別研究所、輔英科大人文與管理學院兼任助理教授，曾任高醫家醫科主治醫師，長期為社會團體及社福人員義診服務並投入社福工作，獲弱勢社福團體推薦。

新任地政局長陳淑美為政治大學地政博士，現任崑山科技大學商管學院房地產開發與管理系教授，曾擔任世界華人不動產學會及中華民國住宅學會常務理事，專長為住宅經濟與政策、家戶住宅需求決策、不動產登記實務、不動產法規及不動產市場研究。

新任觀旅局長陳信安為成功大學建築博士，現任嘉南藥理大學觀光事業管理系文化觀光研究室助理教授、台南市城市文化協會理事長，長期參與各級政府文史及觀旅研究。

新任環保局長林淵淙為成功大學環境工程博士，現任中山大學環境工程研究所所長兼新興汙染物研究中心主任，也是建準研究中心主任、中華生質能源學會及台灣氣膠研究學會理事，專長為生職能、太陽能電池及氫能等綠色能源、節能技術、固廢減量與再利用、汙染減量、空氣毒物學及環境賀爾蒙。

新任新聞暨國際關係處長劉怡伶為中興大學中文系畢業，曾任中廣電台記者、節目主持人及新聞節目科長，還獲廣播金鐘獎、卓越新聞獎。

(中國時報)

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