小內閣找嘸人 柯自嘲北市比較操

2018年12月19日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

北市府第6屆小內閣18日總辭，下周25日將舉辦市長柯文哲就職典禮，相較於準高雄市長韓國瑜徵才順利，柯市府尚有11局處首長懸缺，外界質疑柯綠分手後，柯無從借將，陷入「找嘸人」窘境。柯自嘲，北市府比較操，所以送履歷來的人不多，也稱不急著在25日前把人補齊。總辭典禮結束後，柯與局處首長大合照。

柯市府昨舉行總辭儀式，由副市長鄧家基率政務官出席「畢業典禮」，鄧家基、柯文哲分別致詞，內容強打「清廉政治」。鄧表示，長官不關說、不放水，部屬就不包工程、不收紅包，乾乾淨淨、清清白白，這就是白色力量，更喊話：「要讓白色力量名留青史！」

柯雖連任，但面對小內閣人事進度牛步，尚有副市長、財政、文化、資訊等11局處首長待補，柯文哲表示，公務機關不會因少1個人運作就出現問題，不急著在就職日前把人找齊，至於有沒有人自薦時，他尷尬稱，「北市府比較操，所以送履歷來的人不多」。

由於過去柯有不少官員是向民進黨借將，如今柯綠關係急凍，是否要改從府內提拔人才，柯則稱，「其實北市首長逾半數都是事務官升上來，也幹得好好的」。

先前多次喊話「想休息了」的北市副市長陳景峻也確定走人，他興奮透露，明年1月要和家人到澳洲旅遊。陳景峻也向柯文哲喊話，「政治人物要學會放下，要學會容忍」若只考慮自己的利益，人民不會接受，中央跟地方還是要一起合作。

對於白綠關係再陷僵局，陳景峻說，政治沒有永遠的敵人也沒有朋友，不要意氣用事，也不要心中有恨跟有怨。他直言，「如果針對一個政黨心中有恨有怨的話，對人民對百姓不是一個福氣」，互相牽制或者互相來角力，受苦的還是人民，所以他認為應該要放下，為人民以及為國家長遠的發展來做打算。

不過，柯小內閣難產之際，這次選戰期間被柯粉喻為「大學姐」的競辦發言人林筱淇原本將入府貢獻所長，但林昨卻在臉書PO出「求職文」，表明，「沒有機緣能續留北市府工作 」，最後更直接公布個人信箱，要大家幫她介紹合適工作。

(中國時報)