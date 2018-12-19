草莓紅了 產地限定商品 嘗鮮趁早

2018年12月19日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

大湖農會積極與大型食品廠合作生產「產地限定」品牌商品，提供民眾採草莓、吃草莓鮮果外的多種選擇。（巫靜婷攝）

農會推出網美級新品「草莓歐蕾雪條」，剖面露出兩瓣新鮮莓果超吸睛。（巫靜婷攝）

暖冬使草莓提早盛產，18日大湖地區農會在灣潭玫瑰草莓園舉辦開園儀式，並推出4大產地獨賣熱銷商品，正式宣布草莓季登場，其中歐蕾雪條呈現香水草莓的原汁原味，剖面露出兩瓣新鮮莓果超吸睛，冰品甜度適中香氣四溢讓人愛不釋手。

開園儀式由縣長徐耀昌、鄉長胡娘妹、農糧署北區分署長蘇宗振等人舉行，現場邀請欣愛幼稚園約27名師生攜手參與「夾草莓籽吃冰棒」等趣味活動，學童們拿著DIY的巧克力草莓糖葫蘆吃得不亦樂乎，徐耀昌體驗採果並邀請全國鄉親來「大湖採草莓、泰安泡溫泉」。

蘇宗振指出，苗栗縣為草莓主要產區，其中大湖鄉栽培約371公頃最廣，其草莓品質佳，口感香甜，呼籲民眾購買與採果可選擇具產銷履歷的草莓園，並利用產銷履歷網站直接了解農藥施用狀況，更能採得放心、吃得安心。

大湖農會總幹事徐欽志表示，大湖草莓好口碑眾所皆知，今年草莓產量大，價格相對合理平穩，暨「典藏情莓」草莓酒榮獲2018年布魯塞爾世界酒類競賽金質獎，農會趁勝追擊推出4項產地限定、酒莊獨賣的草莓商品，包含草莓凍果、巧克力草莓酥、草莓歐蕾雪條及草莓造型餅乾等。（飲酒過量‧有害健康）

(中國時報)