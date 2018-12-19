屏科大李心主 獲美容家政類技職之光

屏科大時尚系碩士生李心主以優異國際賽成績，獲頒教育部技職之光，成了校史首位獲獎學生。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

從表演藝術跨足文創領域，接著進修時尚設計，屏東科技大學時尚系碩士生李心主以跨領域學習為目標，參與今年教育部技職之光徵選，從全台2864件優秀作品中脫穎而出，成為此屆美容家政類唯一獲獎人，更是屏科大校史上首位獲獎學生。

教育部每年遴選全國技職院校具傑出表現師生，頒發「技職之光」獎項，難度之高、有著台灣技職奧斯卡美名，李心主近1年內積極參與國際競賽，共囊括2金、2銀、1銅佳績，在美容家政類別中獲得評審青睞，成了全台唯一得獎者。

李心主透露，自己高中專攻表演藝術，大學則是主修文創科系，看似毫無相關的學習，其實緊密串接，他舉例說，上台表演的服裝呈現，若有著文化底韻加持，會讓舉手投足更有魅力，也因為跨領域學習，讓他瞭解在技術上的不足，碩士班便加強美容與妝髮，選擇屏科大時尚系就讀。

知道自己非科班出身，因此比別人賣力，時尚系主任徐秀如坦言，從未看過學生為了自己興趣可以如此投入，從深夜至清晨，幾乎到了廢寢忘食；而他的作品展現十足創新，以不同角度詮釋模特兒的美麗，用著男性觀點把女性的美、柔、媚完美呈現，絲毫不流於匠氣，「與他跨領域學習有絕對關係」。

李心主開心地說，努力獲得肯定當然開心，接續目標是攻讀博士班，未來可望從事教職，把技術得以傳承，他也透露自己的學習祕訣，「就是離開舒適圈，可以看得更高更遠。」

(中國時報)

全國技藝賽 土庫商工勇奪2金 民進黨推李妍慧曾資程配

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。