屏科大李心主 獲美容家政類技職之光

2018年12月19日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

從表演藝術跨足文創領域，接著進修時尚設計，屏東科技大學時尚系碩士生李心主以跨領域學習為目標，參與今年教育部技職之光徵選，從全台2864件優秀作品中脫穎而出，成為此屆美容家政類唯一獲獎人，更是屏科大校史上首位獲獎學生。

教育部每年遴選全國技職院校具傑出表現師生，頒發「技職之光」獎項，難度之高、有著台灣技職奧斯卡美名，李心主近1年內積極參與國際競賽，共囊括2金、2銀、1銅佳績，在美容家政類別中獲得評審青睞，成了全台唯一得獎者。

李心主透露，自己高中專攻表演藝術，大學則是主修文創科系，看似毫無相關的學習，其實緊密串接，他舉例說，上台表演的服裝呈現，若有著文化底韻加持，會讓舉手投足更有魅力，也因為跨領域學習，讓他瞭解在技術上的不足，碩士班便加強美容與妝髮，選擇屏科大時尚系就讀。

知道自己非科班出身，因此比別人賣力，時尚系主任徐秀如坦言，從未看過學生為了自己興趣可以如此投入，從深夜至清晨，幾乎到了廢寢忘食；而他的作品展現十足創新，以不同角度詮釋模特兒的美麗，用著男性觀點把女性的美、柔、媚完美呈現，絲毫不流於匠氣，「與他跨領域學習有絕對關係」。

李心主開心地說，努力獲得肯定當然開心，接續目標是攻讀博士班，未來可望從事教職，把技術得以傳承，他也透露自己的學習祕訣，「就是離開舒適圈，可以看得更高更遠。」

(中國時報)