民進黨推李妍慧曾資程配

儘管此屆民進黨在新竹市議員選舉結果不盡理想，提名12席只上6席，議會席次則從此屆的9席掉到6席，面對席次過半且展現黨內團結的國民黨團，民進黨市議會黨團仍要背水一戰，18日宣布推出5連任的資深議員李妍慧與3連任的曾資程搭配參選下屆正副議長。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

儘管此屆民進黨在新竹市議員選舉結果不盡理想，提名12席只上6席，議會席次則從此屆的9席掉到6席，面對席次過半且展現黨內團結的國民黨團，民進黨市議會黨團仍要背水一戰，18日宣布推出5連任的資深議員李妍慧與3連任的曾資程搭配參選下屆正副議長。

民進黨新竹市議會黨團前天晚間召開會議，成員包括連任的李妍慧、曾資程、施乃如，以及新任的鄭美娟、陳建名、劉康彥等6位議員全程參與討論。

雖然國民黨籍議員此次有20席、過半的絕對優勢，且前天的黨內假投票也展現黨內同志的團結一心，同額競選的正、副議長參選人許修睿與余邦彥都各拿下19票，已超過34席的1半。

而且兩人在議會政通人和，也可能再獲無黨籍議員支持，未來議會投票時，黨中央若再祭出黨紀，正副龍頭幾乎是手到擒來。

不過，面對國民黨的強襲，在新竹市取得連任執政的民進黨，還是不放棄任何機會，要與國民黨直球對決，決定推舉5連任的資深議員李妍慧參選議長，3連任的曾資程參選副議長，並再向其他政黨與無黨籍議員尋求支持力拚國民黨。

民進黨市黨部主委翁枝弘表示，在市議會黨團推出正副議長人選後，將報請中常會同意，所有黨團成員也將依照黨團決議，團結一致投票給李妍慧與曾資程。

(中國時報)

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