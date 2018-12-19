高市養殖防寒 首創魚塭暖氣機

海洋局為協助養殖漁民因應寒流，開發魚塭防寒創新利器，每組費用含布設工資不到10萬元。 （劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導

前年霸王級寒流重創高市水產養殖餘悸猶存，海洋局為協助養殖漁民因應寒流，開發魚塭防寒創新利器，每組費用含布設工資不到10萬元，可溫暖魚塭水溫面積高達3公頃，CP值高效果好，希望藉由簡易的魚塭防寒設施，提升養殖水產的禦寒能力。

海洋局代理局長林英斌指出，除每年加強宣導魚塭北側搭蓋防風棚及加深水深等防寒措施外，已陸續完成評估台電公司興達發電廠溫排水引流至養殖魚塭的可行性，但溫排水引水設施造價高達16億元以上，在推動上受到很大的限制；另委託中山大學開發瓦斯爐加熱器，透過加熱設備將加熱水不斷與魚塭水體進行交換達到升溫效果，目前有少數養殖戶試用中。

不過，這次開發的魚塭防寒創新利器以養殖魚塭常見的設備鼓風機為基礎，透過加熱裝置將溫暖空氣打入魚塭底層，經由水體交換達到保溫抗寒效果，一旦寒流來襲，魚群就生活在較適生存溫度的水中取暖防寒，且設計具有機動性，加熱裝置只需在寒流來襲前提早開啟調整水溫即可，平常就呈關閉狀態，非常節省電力的消耗，管線鋪設於池底，打入暖空氣由池底冒出細小泡泡，以利溫度快速傳導至水中。

林英斌強調，這具保溫抗寒效果外，鼓風機尚有強力曝氣增氧及上下層水流循環功能，養殖水產既可以避免低溫的衝擊，又能獲得充足的氧氣，可兼顧水產養殖經營管理的效益。

該計畫由台電公司經費挹注、高雄科技大學執行，邀集專家學者遴選補助興達發電廠周邊茄萣、永安、彌陀共計16位養殖示範戶，目前已陸續完成場域規劃及安裝，若試辦成效良好將進一步推廣，以嘉惠廣大養殖漁民。

(中國時報)

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