何志偉勤拜票 陳炳甫忙請益

2018年12月19日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

民進黨參選人何志偉昨首度於宣布參選後前往大同區掃街拜票。（林縉明攝）

台北市士林大同區立委補選藍綠白「三腳督」，民進黨參選人何志偉18日跨出任內大本營士林區，前往國民黨參選人陳炳甫占優勢的大同區掃街拜票；國民黨參選人陳炳甫近期則積極拜會地方人士，並於前日向深耕士林多年的老議長吳碧珠請益，雙方拔樁動作頻頻，較勁意味濃厚。

北市立委選區畫分不同於議員，陳炳甫議員選區為中山大同，何志偉則是士林北投，選舉人口數士林大於大同，何志偉、陳思宇家族在地方長期深耕，但票源接近，地方人士分析，陳炳甫穩住大同區、搶攻士林區，選情對國民黨有利，陳炳甫昨表示，各陣營實力不容小覷，對國民黨而言還是硬仗。

陳炳甫表示，立委補選迫在眉及，現在採取顧好「大同」，勤走「士林」，畢竟對士林的選民而言，他比一般新人還新，因此除拜會地方耆老，前日下午也向老議長吳碧珠請益，給他很多建議及提醒。

何志偉昨前往大同區徒步掃街拜票，對於深入陳炳甫選區，何志偉說，過去常來幫里長或商圈主持活動，對大同區並不陌生，希望把握僅剩的時間，一步一腳印爭取選民認同。

傳出陳炳甫有意找連勝文、丁守中等人站台，媒體關注是否會找前立委姚文智或黨內大老同台掃街，何志偉僅表示，相關事宜交由競選總幹事處理，相信只要做對的事情，自然很多人願意來幫忙，不論誰願意幫忙都很感恩。

(中國時報)