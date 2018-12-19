疑爭產 逆子打死8旬老父

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣水林鄉58歲黃姓男子17日晚間酒後疑家產問題，與84歲老父發生爭執，黃男失控持鐵棒狂打父親頭部，見父親血流如注倒臥在地還摑掌父親並叫囂「站起來再輸贏」，鄰居發現後將黃父送醫急救宣告不治，警方隨後到現場逮捕黃嫌，18日依「殺害直系血親尊親屬」罪嫌送辦。

黃姓男子為家中獨生子，成年後工作不穩定，全靠父親務農與妻子在食品工廠上班維持家計，黃男母親因病臥床，平日由黃嫌與黃父照顧，黃男有家暴、毒品前科，多次家暴妻子兒女，也經常與父親爭執。

17日晚間，黃男懷疑父親有意把財產留給孫子，酒後與父親爭吵，黃男竟拿起家中鐵棒、木棒不斷毆打父親頭部與身體，見父親倒在地上滿臉是血還不斷打他的臉，並大叫「站起來再輸贏」，直到鄰居前來關心才罷手。

灣西村長黃常叫救護車將黃父送醫，院方搶救30分鐘後宣告不治，警方逮捕黃嫌時，他竟說自己在睡覺，因與父親口角，父親拿磚塊打他頭部，他才會失控拿鐵棒反擊，對於酒後失控犯下大錯感到很後悔。

黃常表示，死者為了這個家庭努力工作，84歲還下田耕種，3個孫子學費、生活費都靠他與媳婦供應，黃嫌幾乎沒有為這個家庭盡過責任，只會在外闖禍，如今還打死父親「應該要關他一輩子，不要讓他再出來害人了。」

(中國時報)

十方二手物清倉賣 請喝慢飛咖啡 台船董座籲學子 培養離岸風電專…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。