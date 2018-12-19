疑爭產 逆子打死8旬老父

2018年12月19日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣水林鄉58歲黃姓男子17日晚間酒後疑家產問題，與84歲老父發生爭執，黃男失控持鐵棒狂打父親頭部，見父親血流如注倒臥在地還摑掌父親並叫囂「站起來再輸贏」，鄰居發現後將黃父送醫急救宣告不治，警方隨後到現場逮捕黃嫌，18日依「殺害直系血親尊親屬」罪嫌送辦。

黃姓男子為家中獨生子，成年後工作不穩定，全靠父親務農與妻子在食品工廠上班維持家計，黃男母親因病臥床，平日由黃嫌與黃父照顧，黃男有家暴、毒品前科，多次家暴妻子兒女，也經常與父親爭執。

17日晚間，黃男懷疑父親有意把財產留給孫子，酒後與父親爭吵，黃男竟拿起家中鐵棒、木棒不斷毆打父親頭部與身體，見父親倒在地上滿臉是血還不斷打他的臉，並大叫「站起來再輸贏」，直到鄰居前來關心才罷手。

灣西村長黃常叫救護車將黃父送醫，院方搶救30分鐘後宣告不治，警方逮捕黃嫌時，他竟說自己在睡覺，因與父親口角，父親拿磚塊打他頭部，他才會失控拿鐵棒反擊，對於酒後失控犯下大錯感到很後悔。

黃常表示，死者為了這個家庭努力工作，84歲還下田耕種，3個孫子學費、生活費都靠他與媳婦供應，黃嫌幾乎沒有為這個家庭盡過責任，只會在外闖禍，如今還打死父親「應該要關他一輩子，不要讓他再出來害人了。」

(中國時報)