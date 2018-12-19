台船董座籲學子 培養離岸風電專業

高雄大學行政副校長連興隆（左）頒發感謝狀給台船董事長鄭文隆。（林瑞益翻攝）

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中國時報
／高雄報導

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）地球觀測資料顯示，全世界絕佳風場前20名，其中16個就在台灣海峽，台灣國際造船公司董事長鄭文隆日前到高雄大學演講時說，台灣具有發展離岸風電的優勢，連帶受惠及影響產業廣泛，提醒學子及早培養相關專業，把握這波長達30年的發展機會榮景。

鄭文隆出席「卓越講座」時以「我國離岸風電發展暨海工產業新紀元」為題演說指出，近期國內離岸風電議題炒得沸沸揚揚，但在德國、英國、丹麥等歐洲國家相關產業發展已有數十年歷史，包括中國大陸也積極布局，尤其先進國家發展各種綠電（能）是世界趨勢，也是諸如Google、Amazon世界級公司評估進駐條件之一。國際顧問公司「4C Offshore」根據NASA觀測資料，發現台灣海峽（風場）風量足夠且穩定，具有開發優勢。

鄭文隆指出，離岸風電將帶動能源電力、設備製造、海事工程、商業服務等4大次產業。以經濟部能源局規畫，離岸風電場址容量預計在2025年達5.5GW估計，產業產值預估9905億元，完工後每年商轉含維護產值321億，其中3成是水下安裝與運輸，屬於台船的業務範圍，約佔3000億元商機。

他表示，建造1座風力機的成本包括離岸風力機33％，水下機組19％，電纜線14％，海事工程及運轉維護34％，台灣目前缺乏這類產業經驗與人才。

(中國時報)

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