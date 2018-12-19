發言人陳靜萍 掌基市文化局

2018年12月19日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市文化局長自今年6月底馬嫺育辭職後，懸缺近半年，期間由副局長李添慶代理。基隆市長林右昌18日在市務會議後記者會宣布，文化局長由市府發言人、機要祕書陳靜萍擔任，24日上任，至於發言人、機要祕書之職會另外覓才。

熟悉市政 接任無縫接軌

林右昌表示，陳靜萍對基隆市政各方面都很熟悉，相信可以無縫接軌，來推動文化局最重要的工程「大基隆歷史場景計畫」，這項計畫之前在馬嫺育與李添慶的努力下有了好的成果，相信陳靜萍能接續往前衝，並在最短時間內，讓相關規畫與工程，如質如期完成。

「對她有很高的期許！」林右昌說，文化局的重點就是在行銷「文化城市」，加速推動文化政策，讓整座城市能見度與形象提升，他對陳靜萍很有信心；至於機要祕書與發言人的人選，要再進一步覓才，有確定會再報告。

陳靜萍表示，市長有天找她來辦公室，突然拋下一句「妳準備去接文化局長」，讓她有點意外，因為接任文化局長是滿大的挑戰，一接手就要負責8億元的計畫預算，不過考量自己對於行銷並不陌生，也和一些文史工作者有接觸，會努力勝任。

推動政策 加強城市行銷

「但我英文不太好！」陳靜萍拿準高雄市長韓國瑜稱，「文化局長要英文很好的」來揶揄自己，並說發包工程也不是她擅長的，但市府有很多優秀的局處首長可以請教，每項計畫市長也都會參與，並給予充分的意見，希望4年內能逐步完成既定的方針以及「人文」這方面的政策。

48歲的陳靜萍出身基隆，世新大學廣播電視電影系、東海大學公共事務研究所畢業，媒體資歷20餘年，曾擔任作家，出版過5本書。去年11月擔任基市府機要祕書，今年7月17日擔任首位基市府發言人。

(中國時報)