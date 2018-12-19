烏來峽谷馬拉松 主打高、富、潮

2018年12月19日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

獲IAAF/AIMS認證的「烏來峽谷馬拉松」將在2019年5月5日開跑，新北市觀光旅遊局此次瞄準日本黃金周，邀請國際跑者前來挑戰，一起體驗優美高人氣賽道、吸收豐富芬多精，跑完後還能前往烏來泡美人湯，報名即日起至明年1月31日，額滿不再受理。

觀旅局長陳國君表示，烏來峽谷接近捷運不到20分鐘，有豐沛活氧、負離子、芬多精「烏來空氣三寶」，成為跑步旅遊首選。

地利之便 跑完泡溫泉

觀旅局表示，烏峽馬賽道已取得IAAF/AIMS距離國際認證，途經烏來峽谷、櫻花林道、瀑布奔流、泰雅藝術等，以媲美太魯閣峽谷風景搭配標準距離賽道，是女生初次挑戰全馬不二選擇。

報名開跑 額滿不受理

陳國君表示，本次結合旅行社共推烏來峽谷馬拉松套裝行程，邀到樂壇小王力宏廖柏雅及日籍女優跑者池端玲名擔任活動大使，中華郵政板橋郵局為賽事推出烏峽馬限量版祖靈之眼明信片、郵票以及特製郵戳。

觀旅局說，本屆最潮選手完賽禮，由新銳設計師宋政傑設計，宋說，這次主視覺由台灣泰雅編織與日本繩結文化相映成趣，希望透過設計吸引更多國外跑友，讓更多旅跑朋友認識烏來。

報名網址https://bao-ming.com

/eb/www/activity_content.php?activ

itysn=3502。

(中國時報)